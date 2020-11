Potsdam

Wer diese Woche auf Potsdams Straßen unterwegs ist, sollte besonders aufmerksam sein. Denn neben zahlreichen bekannten Baustellen wie im Zuge des Neubaus der Hochstraßenbrücke oder der Leipziger Straße gibt es auch einige neue Staufallen sowie Änderungen an der bekannten Verkehrsführung.

Leipziger Dreieck

Am Donnerstag wird am Leipziger Dreieck eine neue Bauphase in der Friedrich-Engels-Straße eingerichtet. Dafür müssen die Ampeln abgeschaltet werden. Der Verkehr in der Friedrich-Engels-Straße wird im Bereich des ZOB wieder auf der Nordfahrbahn geführt, die südliche Fahrbahn wird gesperrt. In der Heinrich-Mann-Allee stehen zwei Fahrspuren zur Verfügung. In der Friedrich-Engels-Straße sind wieder alle Fahrspuren frei. Im unmittelbaren Bereich des südlichen Einganges des Hauptbahnhofs zu den Bus- und Straßenbahnhaltestellen finden Arbeiten am Gleis statt. Hierzu ist die Fußgängerampel verschoben worden.

L40

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf eine Fahrspur reduziert. Staugefahr stadteinwärts. Stadtauswärts ist die Abfahrt zur Friedrich-List-Straße voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über Rudolf-Breitscheid-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ist ausgeschildert.

Friedrich-List-Straße

Aufgrund von Arbeiten zum Neubau der Hochstraßenbrücke ist die Friedrich-List-Straße unter der Brücke weiter eingeschränkt. Hierzu müssen die Fußgänger und Radfahrer unter der Brücke gesperrt und umgeleitet werden. Es steht nur noch eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Die Abfahrt zur Lotte-Pulewka-Straße muss ebenfalls gesperrt werden.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr stadteinwärts auf der Straße Brauhausberg. Die Stadt empfiehlt eine weiträumige Umfahrung.

Die Verkehrsführung für Radfahrer in der Leipziger Straße wird aufgrund des Baufortschrittes angepasst. Der als Gehweg ausgewiesene Abschnitt wird verkürzt. Die Umleitung für Radfahrer wird über die südliche Speicherstadt ( Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, Am Speicher, Altstadtblick) ausgeschildert. Die Umleitung über die Straße Brauhausberg wird aufgehoben.

Michendorfer Chaussee

Für den Bau von Hausanschlüssen muss die Michendorfer Chaussee zwischen Straße Brauhausberg und Templiner Straße punktuell halbseitig gesperrt werden. Es steht weiterhin eine Fahrspur je Richtung für den Kfz-Verkehr zur Verfügung.

Potsdamer Chaussee ( Groß Glienicke )

Für den Rückbau der provisorischen Fahrbahnverbreiterung muss die B2 Potsdamer Chaussee zwischen Am Park und Dorfstraße in Groß Glienicke gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Zeppelinstraße

Für die Herstellung einer 300 Meter langen Busspur vor dem Ortseingang Potsdam wird der stadteinwärtige Verkehr auf eine Behelfsfahrbahn, ehemaliger stadteinwärtiger Radweg, verschwenkt. Hierzu muss der Radweg stadteinwärts gesperrt werden und wird ab Haltestelle Bayrisches Haus über den stadtauswärtigen Geh- und Radweg geführt.

Große Weinmeisterstraße

Für den nächsten Abschnitt der Erneuerung der Trinkwasserleitung wird die Große Weinmeisterstraße zwischen Leistikowstraße und Beyerstraße voll gesperrt. Die Straße Am Neuen Garten wird ab Glumestraße für den Zweirichtungsverkehr geöffnet, damit weiterhin die Erreichbarkeit des Gebietes gewährleistet ist.

Georg-Hermann-Allee

Für die Herstellung eines Fernwärme-Hausanschlusses in der Hermann-Kasack-Straße 10/10A muss die Georg-Hermann-Allee an der Ecke Hermann-Kasack-Straße voll gesperrt werden.

An der Alten Zauche/ Magnus-Zeller-Platz

Für Leitungs- und Straßenbau wird die Straße An der Alten Zauche zwischen Horstweg und Am Nuthetal halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Horstweg wird umgeleitet.

Drevesstraße

Für den Bau einer Trinkwasserleitung muss die Drevesstraße zwischen Heinrich-Mann-Allee und Kunersdorfer Straße gesperrt werden.

Von MAZonline