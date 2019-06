Potsdam

Diese Arbeitswoche ist zwar verkürzt, aber hat es verkehrstechnisch in sich. Am Donnerstag beginnen – nun wohl tatsächlich – die größeren Umbauaktivitäten am Leipziger Dreieck: Ab Dienstag, 11. Juni, wird zunächst die Busspur in der Friedrich-Engels-Straße markiert. Am Donnerstag folgt dann die Einschränkung auf eine Spur je Richtung, das gilt auch für das Linksabbiegen von der Langen Brücke. Zu allem Überfluss: Die Ampel am Leipziger Dreieck wird am Donnerstag zeitweise abgeschaltet.

Baustellen rund um den Hauptbahnhof

In der Leipziger Straße dauern die Leitungsarbeiten an. Die Einbahnstraße ist daher bis zum Leipziger Dreieck verlängert. Die Umleitung führt über den Brauhausberg.

Auf dem Brauhausberg wiederum wird die A

lbert-Einstein-Straße abschnittsweise halbseitig gesperrt. Auch dort gibt es Leitungsarbeiten. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Wenig weiter wird die F

riedrich-List-Straße in einer Nacht (20-6 Uhr) von Langer Brücke in Richtung Zentrum Ost gesperrt. Welche Nacht das ist, wird nicht mitgeteilt. Die Umleitung erfolgt über die Babelsberger Straße. Grund ist der Rückbau einer Baustellenzufahrt.

Breite Straße wird im Sommer enger

In der Breiten Straße wird demnächst die Asphaltschicht saniert. Die Vorbereitungen laufen. Dafür ist die Rechtsabbiegespur zwischen Schopenhauerstraße und Markt-Center teilweise gesperrt. Zum Vormerken: In den Sommerferien wird die Breite Straße zwischen Schopenhauerstraße und Zeppelinstraße halbseitig gesperrt – es gibt nur eine Spur stadtauswärts.

Große Umleitungen in Drewitz

Auch die Drewitzer sind gebeutelt. Die Drewitzer Straße ist für Leitungsarbeiten zwischen Zum Heizwerk/Zum Handelshof und Möbelhof halbseitig gesperrt (Einbahnstraße in Richtung Bahnübergang). Gleiches gilt für den Verkehrshof zwischen Am Buchhorst und Handelshof halbseitig gesperrt (Einbahnstraße in Richtung Am Buchhorst). Beide Baustellen dauern bis zum 30. November. Die Wolfgang-Staudte-Straße ist wegen Straßenschäden in Höhe Willi-Schiller-Weg noch bis zum 14. Juni gesperrt.

Zwei Baustellen in Babelsberg

In Babelsberg behindert weiter eine Hausbaustelle in der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung mit der Rudolf-Breitscheid-Straße den Verkehr – nur eine Spur je Richtung. Und die Benzstraße ist zwischen Kopernikus- und Anhaltstraße für Leitungsbauarbeiten gesperrt.

Von Alexander Engels