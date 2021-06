Potsdam

Ab dieser Woche müssen vor allem Babelsberger gute Nerven im Verkehr haben: Mit dem Horstweg und dem Lutherplatz gibt es gleich zwei stauträchtige neue Baustellen. Aber auch altbekannte Sperrungen sorgen für Engpässe und Umleitungen in Potsdam – und die Bahnbrücke von Golm nach Werder ist für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

Lutherplatz: Am Kreisverkehr, wo Friedrich-Engels-, Großbeeren- und Karl-Liebknecht-Straße aufeinandertreffen, wird an den kommenden zwei Wochenenden gebaut (11.-14. und 18.-21.6.). Die Friedrich-Engels-Straße ist ab Daimlerstraße, die Karl-Liebknecht-Straße ab Schulstraße und die Großbeerenstraße ab Friesenstraße komplett gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Staugefahr ist enorm!

Horstweg: Hier gibt es halbseitige Sperrungen zwischen An der Alten Zauche und An den Kopfweiden: bis zum 8. Juni in Richtung Heinrich-Mann-Allee und anschließend in Richtung Nuthestraße. Es gibt nur eine Spur pro Fahrtrichtung. Grund ist die Sanierung von Schächten.

Leipziger Dreieck: Die Friedrich-Engels-Straße bleibt wegen Gleisbauarbeiten auf Höhe des Hauptbahnhofs in Richtung Babelsberg gesperrt. Nur Radfahrer und Fußgänger kommen durch. Gesperrt ist für sie jetzt aber die Strecke von der Tramhaltestelle zur Langen Brücke. Es gibt eine Umgehung. Auch die Ampelanlage am Bahnhofs-Ausgang zu den Bussen ist versetzt worden. Dort wird an Gleisen gebaut.

Gesperrt ist ebenfalls der Verbindungsweg zwischen Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg und Friedrich-Engels-Straße. Dort wird an einer Fernwärmeleitung gearbeitet.

Nuthestraße (L40): Für den Brückenbau über die Bahngleise wird der Verkehr stadtauswärts auf eine Fahrspur eingeengt. Dort besteht hohe Staugefahr! Zu dem ist dort die Abfahrt zur Friedrich-List-Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Unter der Brücke hat auch die Friedrich-Engels-Straße nur eine Spur – eine Ampel regelt weiterhin die Durchfahrt.

Leipziger Straße: Es bleibt bei der Sperrung zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck und bei der Umleitung über den Brauhausberg. Vor allem stadteinwärts staut es sich oft. Anlieger können ab jetzt nur noch von Süden (Stadtausgang) kommend in die Leipziger Straße zu ihren Häusern fahren. Radfahrer müssen auf 100 Meter schieben oder über den Brauhausberg fahren.

Am Kanal: Für den Bau einer Trinkwasserleitung ist eine Spur in Richtung Berliner Straße am Platz der Einheit gesperrt. Die Straße Platz der Einheit wird ebenfalls halbseitig gesperrt.

Hügelweg: An der Straße wird gebaut – die Fahrbahn ist halb gesperrt und ist Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Trebbiner Straße: Wegen des Baus von Hausanschlüssen auf Höhe der Nummer 60/61 ist die Straße gesperrt.

Hebbelstraße: Auch hier gibt es neue Hausanschlüsse. Die Straße ist halbseitig zwischen Gutenberg- und Mittelstraße gesperrt.

Kirschallee: Wegen Leitungsarbeiten gibt es eine Sperrung zwischen Grenzallee und Nietnerstraße. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Lange Brücke:Die Trambrücke wird saniert. Das hat nicht nur Folgen für Straßenbahnen und Busse, sondern auch der Radweg wird punktuell eingeschränkt.

Eisenbahnbrücke Werder–Potsdam: Vom 7. bis 11. Juni kommen Fußgänger und Radfahrer nicht über die Brücke zwischen Werder und Golm. Zum gesperrten Bereich gehört der Weg ab Adolf-Damaschke-Straße am Parkhaus in Werder und ab der Werft am Galliner Damm auf Golmer Seite.

L20: Die Ortsdurchfahrt von Seeburg ist noch gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie die A10 und die L92 umgeleitet.

