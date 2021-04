Potsdam

Auch in der zweiten Osterferienwoche ist in Potsdam viel los – zumindest auf den Straßenbaustellen. Achtung ist an folgenden Abschnitten geboten:

Potsdamer Straße

Für Arbeiten an der Fußgänger-Ampel an der Kreuzung Rückert-/Hug-/Potsdamer Straße wird diese abgeschaltet. Die Arbeiten erfolgen am Donnerstag, 8. April, von 9 bis 12 Uhr. Weiterhin ist für die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Haus-Nr. 108 (Ärztehaus) und Florastraße die Potsdamer Straße halbseitig gesperrt. Der stadteinwärtige Verkehr wird als Einbahnstraße weiterhin in der Potsdamer Straße geführt. Eine Umleitung des stadtauswärtigen Verkehrs wird über Florastraße und Hügelweg ausgewiesen.

Wer die Landeshauptstadt im Norden über die Potsdamer Straße verlässt, wird auf die Umleitung geschickt. Quelle: Varvara Smirnova

Zeppelinstraße

Für die Reparatur der Tramgleise werde in der Zeppelinstraße in Höhe Geschwister-Scholl-Straße die stadtauswärtige Fahrspur und der Radfahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird in einer Fahrspur je Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. Der Radverkehr wird in einer kurzen Umfahrung über den Radweg und Gehweg in der Geschwister-Scholl-Straße geführt.

Kurfürstenstraße

Für den Bau von Hausanschlüssen ist die Kurfürstenstraße zwischen Hans-Thoma- und Hebbelstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Zentrum rollt über die Berliner Straße.

Die Kurfürstenstraße ist zwischen Hans-Thoma-Straße und Hebbelstraße gesperrt. Quelle: Varvara Smirnova

Reiherbergstraße

Für die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Urnenfeld und Kuhfortdamm ist die Reiherbergstraße in Golm in den Osterferien voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Humboldtring

Für die Reparatur eines Fernwärmeschachtes ist der Humboldt­ring zwischen der Nuthe und der Wiesenstraße vollgesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Friedrich-List-Straße.

Umbau Leipziger Dreieck

Für Gleisbauarbeiten ist die Friedrich-Engels-Straße vom Leipziger Dreieck kommend in Richtung Babelsberg in Höhe Hauptbahnhof für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In der Heinrich-Mann-Allee stehen weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung. Im unmittelbaren Bereich des südlichen Einganges des Hauptbahnhofs zu den Bus- und Straßenbahnhaltestellen finden Arbeiten am Gleis statt. Hierzu ist die signalisierte Fußgängerquerung verschoben worden. Der Verbindungsweg zwischen Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg und Friedrich-Engels-Straße parallel zum Tramgleis ist aufgrund von Arbeiten an einer Fernwärmeleitung gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Leipziger Dreieck.

L40/Nutheschnellstraße

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr stadteinwärts! Die stadtauswärtige Abfahrt zur Friedrich-List-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Friedrich-Engels-Straße

Zum Abriss und zur Herstellung der Hochstraßenbrücke ist die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Schnellstraße auf eine Fahrspur eingeengt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht stadteinwärts erhebliche Staugefahr auf der Straße Brauhausberg. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen. Die Verkehrsführung für Radfahrer in der Leipziger Straße wird aufgrund des Baufortschrittes angepasst. Der als Gehweg ausgewiesene Abschnitt wird verkürzt. Die Umleitung für die Radler wird über die südliche Speicherstadt (Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, Am Speicher, Altstadtblick) ausgeschildert.

Großbeerenstraße

Für die Reparatur einer Schmutzwasserleitung ist die Großbeerenstraße in Höhe Walter-Klausch-Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Gutenbergstraße/Am Bassin

Für die Sanierung der Trinkwasser- und Schmutzwasserleitung wird die Gutenbergstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Am Bassin voll gesperrt. Weiterhin wird die Straße Am Bassin zwischen Gutenbergstraße und Am Bassin Nr. 9 zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Charlottenstraße. Die Zufahrt zur Friedrich-Ebert-Straße erfolgt über Am Bassin/Brandenburger Straße. Die Einbahnstraßenregelung in der Brandenburger Straße wird im Bauzeitraum aufgehoben. Für die weggefallenen Parkplätze in der Brandenburger Straße ist das Anwohnerparken für den Bauzeitraum auf die Bereiche nördlich der Wilhelmgalerie und auf dem Kurzzeitparkplatz gegenüber der Gutenbergstraße 77/78 erweitert worden.

Am Kanal

Für den Bau einer Trinkwasserleitung muss eine Fahrspur in der Straße Am Kanal in Fahrtrichtung Berliner Straße in Höhe Platz der Einheit gesperrt werden. Auch die Straße Platz der Einheit wird halbseitig gesperrt.

Handelshof

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung wird der Handelshof zwischen Verkehrshof und Am Buchhorst voll gesperrt. Der Verkehrshof wird für die Anbindung auf zwei schmale Fahrspuren eingeengt.

L20/Seeburg

Für Straßen- und Leitungsbauarbeiten muss die Ortsdurchfahrt Seeburg (L20) für den Verkehr gesperrt werden. Großräumige Umleitungsstrecken über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie über die A10 und die Landesstraße 92 sind in beiden Richtungen mit den Zielen Falkensee und Potsdam ausgeschildert.

