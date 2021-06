Überblick über die aktuellen Baustellen auf Potsdams Straßen. Der Lutherplatz wird am Montag wieder zeitweise geöffnet, im Umfeld der Großbaustellen am Leipziger Dreieck und der Hochstraßenbrücken gibt es Veränderungen.

Verkehr in Potsdam Baustellenreport und Stauwarnungen für Potsdam