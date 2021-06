Potsdam

Ab Montag, dem 21. Juni 2021, müssen Kraftfahrer, Radler und Fußgänger mit folgenden Baustellen und Störungen in Potsdam rechnen:

Gutenbergstraße/Behlertstraße: Am 15. Juli beginnt die Sanierung der Behlertstraße. Zur Vorbereitung werden jetzt bereits die Linksabbieger-Spur in der Gutenbergstraße und der U-Turn zur Behlertstraße am Knotenpunkt mit der Berliner Straße gesperrt werden. In Richtung Glienicker Brücke gibt es eine Umleitung über Hebbel- und Französische Straße.

Leipziger Dreieck: Die Großbaustelle an der Kreuzung von Friedrich-Engels-Straße, Heinrich-Mann-Allee, Brauhausberg, Leipziger Straße und Langer Brücke wird am Montag umgebaut. Dafür werden zeitweise mehrere Ampeln abgeschaltet – besondere Aufmerksamkeit ist gefragt. Das Leipziger Dreieck ist ohnehin schon ein Unfallschwerpunkt.

Wegen der Baustelle am Leipziger Dreieck ist der Gehweg zwischen Hauptbahnhof und Langer Brücke gesperrt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Babelsberg bleibt vor dem Hauptbahnhof für den Kraftverkehr gesperrt. Der Verkehr in Richtung Leipziger Dreieck wird nun über die südliche Fahrbahn geleitet. Der Fußweg vom Hauptbahnhof/Busbahnhof zur Langen Brücke ist ebenfalls gesperrt.

Horstweg: Um Leitungen in das neue Wohnquartier zwischen Nuthe- und Großbeerenstraße zu verlegen, ist der Horstweg an dieser Stelle bis zur Dieselstraße ab Donnerstag, dem 24. Juni, halbseitig gesperrt – Einbahnstraße in Richtung Großbeerenstraße.

Auch in Richtung Heinrich-Mann-Allee kommt es zu Problemen. Dort wird die Fahrbahn wegen Leitungsarbeiten verengt.

Steinstraße: Für Leitungsarbeiten und den Bau von Haltestellen ist ab dem 24. Juni eine Sperrung der Steinstraße für den Kfz-Verkehr im Bereich der Straße In der Aue und An der Parforceheide notwendig. Umleitung über Mendelsohn-Bartholdy-Straße und Hubertusdamm.

Trebbiner Straße: Vor dem Haus 37c in der Trebbiner Straße werden Anschlüsse gebaut. Daher kann man nicht von der L79 in die Straße abbiegen.

Nuthestraße/L40: Weiterhin steht wegen des Brückenneubaus über die Bahnstrecke stadtauswärts nur eine Spur zur Verfügung. Staugefahr! Zudem ist die Abfahrt zur Friedrich-List-Straße gesperrt. Stadteinwärts sind zwei Spuren frei.

Einspuriger Verkehr auf der Nuthestraße in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Friedrich-Engels-Straße: Unter der Nuthestraßenbrücke ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Leipziger Straße: Für den Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet, wo sich der Verkehr in die Stadt hinein täglich staut. Die Baustelle in der Leipziger Straße wandert, daher verändert sich die Möglichkeit der Anliegerzufahrten. Die Zufahrt zum „blu“ vom Leipziger Dreieck ist frei. Radfahrer müssen streckenweise schieben oder über den Brauhausberg fahren.

Am Kanal: Für den Bau einer Trinkwasserleitung wird eine Fahrspur in die Straße Am Kanal in Höhe Platz der Einheit gesperrt. Der Straße Platz der Einheit wird ebenfalls halbseitig gesperrt.

Hügelweg: Wegen Bauarbeiten ist eine Seite des Hügelwegs gesperrt. In Richtung Rückertstraße kommt man durch. Umleitung in Gegenrichtung.

Lange Brücke: Für die Sanierung der Tram-Brücke ist der Geh- und Radweg punktuell eingeschränkt. Radfahrer, Achtung!

L20: Weil in Seeburg die Ortsdurchfahrt gesperrt ist, wird der Verkehr zwischen Falkensee und Potsdam weiträumig umgeleitet über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie die A10 und die Landesstraße 92.

