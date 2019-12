Einbrecher plündern Potsdamer Baustellen

Brandenburger Vorstadt

Einbrüche treffen nicht nur Eigenheimbesitzer, sondern in jüngster Zeit immer wieder auch Baustellen in Potsdam: In der Dunkelheit und in den frühen Morgenstunden fahren Täter mit Lieferwagen vor, knacken Baucontainer, Eingangstüren und Lagerräume, plündern Materialbestände unter freiem Himmel, nehmen Metall und Treibstoff mit. Die Polizei hat in den vergangenen Wochen immer wieder derartige Fälle gemeldet. Wie viele Baustellen-Einbrüche es konkret waren, können die Beamen allerdings nicht sagen. Darüber führe man keine gesonderte Statistik, heißt es auf MAZ-Anfrage.

Zur Galerie Die meisten Objekteinbrüche verzeichnet die Polizei in abgelegenen Einfamilienhausgebieten. Inzwischen suchen Diebe aber auch Baustellen in Wohngebieten heim.

Doch zwei Taten sorgten allein im Dezember für Aufsehen und lenkten den Blick der Ermittler auf Täter, die offenbar gezielt auf Beutezug gehen: Sie stehlen für einen ganz bestimmten Bedarf aus der Baubranche. So kamen beim Einbruch in eine Baustelle am Reiherweg zwischen Samstag, 30. November, und Montag, 2. Dezember, hochwertige Werkzeuge, ein Steuergerät, eine Baustellenheizung und Arbeitskleidung weg. Die Täter hatten ein Schloss am Zaun geknackt und alle vier Baustellencontainer aufgehebelt. Ein Arbeiter entdeckte die Spuren am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr.

Wohnhäuser schrecken nicht ab

Am Reiherweg gibt es mehrere Wohnhäuser, in deren Sichtweite die Täter trotz Straßenbeleuchtung ihr Auto geparkt haben müssen. Auf der Pappelallee an der anderen Baustellenseite dürfte Autofahrern dagegen nichts aufgefallen sein. Zum Tathergang, zur Sicherheit auf der Baustelle und zur Beute wollte sich der Berliner Bauträger AIM gegenüber der MAZ nicht äußern.

Anders hält es Wolfgang Schimming in der Brandenburger Vorstadt: An der Zeppelinstraße 135 saniert der 62 Jahre alte Bayer und Inhaber der EBF Baugesellschaft mbH ein Mietshaus, das der Architekt des Babelsberger Rathauses, Maurermeisters Julius Otto Kerwien, 1896 errichtet hat und das unter Denkmalschutz steht.

Täter hatten Schlüssel zum Haus

In der Nacht zu vergangenem Mittwoch kamen Täter offenbar mit einem regulären Schlüssel durch die verschlossene Metalltür im Hof des Gebäudes, brachen im ersten Stock die hölzerne Tür des Baubüros auf und stahlen einige hochwertige, schwere Maschinen und ein komplettes Magazin mit speziellen Bohrern und Schrauben mit. Im vierten Stock hebelten sie eine Bautür aus Aluminiumblech auf und entwendeten weitere hochpreisige Maschinen. Gegen sieben Uhr morgens fiel das dem ersten Bauarbeiter auf.

Am schwersten trifft Schimming der Diebstahl der Zimmermanns-Kreissäge (13 Kilo schwer), der Kettensäge für die schweren Dachbalken und des Kleinteilemagazins, das er nun schnellstmöglich nachfüllen muss. Auf 7000 Euro beziffert er den Schaden.

Wolfgang Schimming auf seiner Baustelle an der Zeppelinstraße. Quelle: Rainer Schüler

„Zum Glück haben die Diebe einige wichtige Maschinen nicht entdeckt“, sagte Schimming bei einer Tatortbesichtigung. So kann der Baustellenbetrieb bis Weihnachten vorerst weiterlaufen, dann sei erstmal Feiertagspause.

Bis Freitagmorgen hatten seine Mitarbeiter die unteren beiden Stockwerke zur Straßenseite mit einer Bretterwand verrammelt, obwohl Schimming sich sicher ist, dass die Täter trotz des Bewegungsmelderlichts über den abgewandten Hof gekommen sind. Eine neue Bautür ist schon eingesetzt; die Holztür des Büros bekommt neue Schlösser. Schimming lässt nun eine Alarmanlage installieren und kann dann die Bilder der Überwachungskameras auf seinem Handy sehen, das ihn im Einbruchsfalle alarmiert.

Zahlen zu Baustellen-Diebstählen Die Zahl der Baustelleneinbrüche ist von 2017 auf 2018 gestiegen. 2017 wurden 116 Fälle gemeldet; im Jahr darauf waren es 145. Dieser Trend ist für 2019 laut Polizei noch nicht belegbar. Zahlen aus den ersten sechs Monaten 2019, die die Polizei vor Ende des Jahres nicht nennt, weisen gegenüber den ersten sechs Monaten 2018 aber einen Rückgang um fast 30 Prozent aus. Das zweite Halbjahrkann aber noch ein anderes Bild ergeben. Rein zahlenmäßig ist der Diebstahl von Baustellen nach Auskunft der Polizei kein Schwerpunkt innerhalb der Diebstahlskriminalität.

Für den Präventionsbeauftragten der Polizei, Alexander Gehl, ist diese späte Sicherheitsaufrüstung eigentlich für alle Baustellen vonnöten. Eine mobile Videoüberwachung sieht man nicht nur an der Garnisonkirchbaustelle in der Breiten Straße, sondern auch am Weihnachtsbaumverkauf im Lustgarten. Zwölf bis 15 Meter hoch lässt sich so ein Kameramast ausfahren. Von einer nächtlichen Beleuchtung der Baustellen rät Gehl ab, empfiehlt aber einen schrillen Alarm beim Aufbrechen von Türen. „Wenn das für sechs bis acht Sekunden los geht und dann auch der Raum volles Licht hat, schreckt das ab. Es fällt in der Umgebung auf“, sagt Gehl: „Und wenn ein Alarm auf dem Handy des Bauleiters aufläuft, vergeht nicht soviel Zeit bis Dienstbeginn.“

Künstliche DNA kann helfen

Und noch einen „heißen Tipp“ hat Gehl: „Künstliche DNA. Damit kann man Gegenstände einpinseln und dem Besitzer zuordnen, falls man sie irgendwo wiederfindet.“ Einen Aufkleber „Gesichert mit künstlicher DNA“ hält Gehl für abschreckend.

Von Rainer Schüler