Potsdam

An folgenden Stellen kann es in der kommenden Woche wegen Baustellen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wegen des Umbaus am Leipziger Dreieck stehen in der Heinrich-Mann-Allee nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Staugefahr in der Heinrich-Mann-Allee und am Brauhausberg.

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet.

Neubau Hochstraßebrücken

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr stadteinwärts. Die Abfahrt stadtauswärts zur Friedrich-List-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über Rudolf-Breitscheid-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ist ausgeschildert.

Aufgrund von Arbeiten zum Neubau der Hochstraßenbrücke ist es erforderlich die Friedrich-List-Straße unter der Brücke weiter einzuschränken. Es steht nur noch eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Auch die Abfahrt zur Lotte-Pulewka-Straße wird gesperrt.

Michendorfer Chaussee halbseitig zu

Für den Bau von Hausanschlüssen muss die Michendorfer Chaussee zwischen Straße Brauhausberg und Templiner Straße teils halbseitig gesperrt werden. Es steht eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

Für die Herstellung einer Busspur auf der Zepppelinstraße vor dem Ortseingang Potsdam wird der Verkehr stadteinwärts bis zur Bahnbrücke Pirschheide auf den früheren Radweg umgeleitet.

Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung wird die Große Weinmeisterstraße zwischen Leistikowstraße und Beyerstraße voll gesperrt. Ersatzweise wird die Straße Am Neuen Garten wird ab Glumestraße für den Zweirichtungsverkehr geöffnet.

Vollsperrung für Fernwärme-Anschluss

Für die Herstellung eines Fernwärme-Hausanschlusses in der Hermann-Kasack-Straße 10/10A wird die Georg-Hermann-Allee an der Ecke Hermann-Kasack-Straße voll gesperrt.

Für Leitungs- und Straßenbau wird die Straße An der Alten Zauche zwischen Horstweg und Am Nuthetal halbseitig gesperrt. Der Verkehr Richtung Horstweg wird umgeleitet.

Für den Bau einer Trinkwasserleitung muss die Drevesstraße zwischen Heinrich-Mann-Allee und Kunersdorfer Straße gesperrt werden.

Info Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam: www.mobil-potsdam.de

Von LR Potsdam