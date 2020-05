Bauwagen des Projekts „Wendeschleife“ in Drewitz brennt aus

Drewitz

Ende vergangener Woche fing ein Bauwagen in Drewitz nachts Feuer. Es konnte gelöscht werden, die Brandursache ist unklar, sagt die Polizei, die noch ermittelt. Bei dem Wagen handelte es sich um einen wichtigen Teil des Projekts „ Wendeschleife – Klimagarten im Quartier“. Wo sich früher eine alte Tram-Wendeschleife befand, wuchs seit 2017 um den Bauwagen herum ein klimafreundlicher Gemeinschaftsgarten.

Projektmitarbeiterin Ursula Bock (37) ist traurig um den Verlust des Wagens: „Wir haben ihn gekauft, um Werkzeuge und Dinge für Veranstaltungen unterzubringen, alles ist verbrannt“, sagt sie. Die Idee hinter dem Gemeinschaftsgarten mit dem fröhlich bemalten Bauwagen sei ein Ort zum Entspannen gewesen.

„Wir haben es uns schön gemacht, den Wagen mit Nachbarn bemalt und unser Projekt hat ein sehr buntes Programm“, erzählt Ursula Bock. Von Naturkosmetik bis hin zum Upcycling sei alles dabei, vor allem Mitmach-Angebote würden viel von den Leuten genutzt.

Das Projekt „ Wendeschleife“ ist Kooperationspartner des Begegnungszentrums Oskar in Potsdam, Ende letzten Jahres wurde der Verein Stadtrandelfen zum Träger.

Mit neuer Kraft wollen die Partner und Projektmitarbeiterinnen nun vorangehen: „Wir würden gerne etwas Neues an die Stelle des verbrannten Wagens stellen, am liebsten einen Container. Auf jeden Fall lassen wir uns von dem Brand nicht unterkriegen, wir wollen unser Projekt weitermachen“, sagt Ursula Bock. Schon bald sollen die Überreste des Wagens entfernt werden und Platz für den geplanten Neuanfang schaffen – auch als Zeichen an mögliche Täter.

Von Mirja Gottschalkson