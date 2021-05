Potsdam

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) ist für Pilze, denn als Lokalpatriotin mag sie Forschung aus Brandenburg. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) steht eher auf Holz, auch wenn die Forschung darüber in Halle angesiedelt ist. Aber da Potsdam sehr viel baut, geht ihm ein Thema, das auch nachhaltiges Bauen mit Holz umfasst, eben nahe. Pilze und Holz sind beides Themen der neuen Bauzaunausstellung in der Dortustraße gleich gegenüber dem Wissenschaftsministerium. „Bioökonomie findet Stadt“ heißt die Ausstellung, die der Verein „Pro Wissen Potsdam“ für gleich neun Städte entwickelt hat und die am Montag von Schüle und Schubert gemeinsam eröffnet wurde.

Eine Wirtschaft, die Ressourcen schont

Bioökonomie sei unter Wissenschaftlern ein Begriff, sagt Ministerin Schüle, aber nicht unbedingt bei Leuten auf der Straße. Da sollen die riesigen Plakate vor der Baustelle beim Rechenzentrum helfen. Passanten in Potsdam, aber zeitgleich zum Beispiel auch in Halle, Bremen oder Regensburg sollen verstehen, dass Bioökonomie etwas sei, das auf unser alltägliches Leben Auswirkungen habe. Es gehe darum, „wie wir auch morgen noch gut und ressourcenschonend wirtschaften können“, so Schüle. So erläuterten Annette Prochnow, Abteilungsleiterin beim Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATP) in Potsdam und ihre Mitarbeiterin Sonja Germer vor dem Plakat ihres Instituts, was man aus Gras alles machen kann. Zum Beispiel Streugut für Ställe, das anschließend in Biogasanlagen Verwendung findet, oder umweltfreundliches Verpackungsmaterial. Nicht zuletzt natürlich Tierfutter, das Sojaimporte aus Lateinamerika überflüssig macht.

Ein unterschätzter Baustoff

Die von Ministerin Schüle hervorgehobene Forschung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg dreht sich um Enzyme aus Pilzen. Die finden zum Beispiel bei der Produktion von Medikamenten Einsatz. Das von Mike Schubert favorisierte Plaket über das Holzprojekt in Halle, zeigt, dass mit dem Naturstoff überaus imposante Gebäude errichtet werden können, ohne dass die Preise wie vielfach behauptet durch die Decke gehen.

Der Betrachter der Plakate, so der Oberbürgermeister, solle so merken, dass Wissenschaft „unser Leben unmittelbar betrifft“, ob in der Medizin, beim Bau oder der Ernährung. Wissenschaft im weitesten Sinne präge immer mehr Städte, nicht nur Potsdam mit seinen gut 40 Einrichtungen. „Bioökonomie findet Stadt“ ist noch bis zum Dezember in der Dortustraße zu sehen.

Von Rüdiger Braun