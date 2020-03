Mehr Freizeitlärm am Volkspark befürchtet

Bornstedt

Sebastian Kremin ist nicht zu beneiden. Der Inhaber der Beachvolleyball-Anlage Funfor4 im Volkspark Potsdam gerät mitten hinein in die Interessenkonflikte der wachsenden Stadt Potsdam.

Im Mai will der Betreiber in die neue Saison starten

Seit 2009 hat er an der Georg-Hermann-Allee erfolgreich eine Freizeitsportanlage betrieben. Im Herbst 2019 war Schluss, denn am bisherigen Standort wird der Volkspark verkleinert. Dort entstehen nun dringend benötigte, günstige Wohnungen.

Nun soll Funfor4 in den Großen Wiesenpark an der Erich-Mendelssohn-Allee ziehen. Im Mai beginnt die Saison, bis dahin könnten acht Spielfelder und eine Strandbar in der Südwestecke des Volksparks entstehen.

Auf dieser Fläche im Großen Wiesenpark soll die neue Anlage entstehen. Zur Präsentation kamen am Montag trotz Corona-Epidemie rund 70 Interessierte. Quelle: Bernd Gartenschläger

Widersprüche und Klagedrohung gegen die Baugenehmigung

Die dortigen Anwohner laufen Sturm. Mehrere Widersprüche gegen die kürzlich erteilte Baugenehmigung sind bereits eingegangen, sagt der Anwohner und Jurist Helmut Zimmermann. Ihre größten Sorgen: noch mehr Lärm im Frühling und Sommer, vor allem nachts. Am Montag stellte Kremin die Pläne vor – und kam kaum zu Wort.

„Es wird keinen Kompromiss geben!“, rief gleich zu Beginn einer der rund 70 Anwesenden. Von „Kriegserklärung“ war die Rede. Erbost schilderten die Bürger, wie sie schon heute in der warmen Jahreszeit geplagt seien. Tatsächlich quietscht alle paar Minuten die Tram um die Kurve. Der Wasserspielplatz ist im Sommer ebenso hörbar, wie der noch weiter entfernte Fußballplatz der Karl-Foerster-Schule. Auch außerhalb des Parkes lärmen Jugendliche in der Nacht. Dazu kommen die bis zu zehn erlaubten „seltenen Ereignisse“, die im Volkspark für viel Geräuschkulisse und Publikum sorgen.

Mehrere Protestbanner wie dieses haben die Anwohner aufgehangen. Sie leiden schon unter Stress aus zahlreichen anderen Quellen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von der Beachvolleyball-Anlage wird nur eine dieser Veranstaltungen ausgehen. An allen anderen Tagen endet der Spielbetrieb spätestens um 22 Uhr. Doch es ist für die Familien der Tropfen auf den heißen Stein. „Ich wohne seit 20 Jahren hier und wir sorgen uns einfach um eine zusätzliche Belastung, denn es ist immer schlimmer geworden“, sagt Mike Duckerschein. „Mittlerweile wird gibt es im Volkspark durch kommerzielle Veranstaltungen an fast jedem Wochenende in der Saison Lärm“, klagt er.

Anwohner zuversichtlich, dass Klage Erfolg hätte.

Schallgutachter Lars Kopischke erklärt am Montag, dass alles im gesetzlichen Rahmen ablaufe. Demnach würden nur bis zu 45 Dezibel Lärm an die nahen Wohnhäuser dringen. „Im Hof werden Sie die Hintergrund-Musik der Anlage nicht mehr wahrnehmen“, sagt der Fachmann und erntet Empörung, die vermutlich deutlich weiter zu hören ist als jeder Aufschlag mit dem Ball.

Die Grenzwerte der Freizeitanlage sollen durch eine Einpegelung der Beschallungsanlage und ihre Ausrichtung eingehalten werden, so Kopischke. Das Landesamt für Umwelt hat sein Gutachten und die in der Baugenehmigung festgesetzten Maßnahmen bestätigt.

Helmut Zimmermann, einst Richter, hat Akteneinsicht genommen und wirft der Stadt Schlampigkeit vor. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Anwohner bezweifeln seine Prognose, sind aber zugleich zuversichtlich, dass ihre Widersprüche und eventuellen Klagen gegen die Baugenehmigung der Stadt erfolgreich sein werden.

„Wir sind guten Mutes, dass das letzte Wort nich nicht gesprochen ist, weil die Stadt die Sache sehr schlampig behandelt hat“, sagt Helmut Zimmermann, selbst früherer Richter. Er hat Akteneinsicht genommen und Widerspruch eingelegt. „Herr Kremin tut mir leid. Am Ende wird herauskommen, dass die Stadt das Projekt in den Sand gesetzt hat“, sagt er voraus.

Bürgerbeteiligung verpasst, dafür nun Lärmschutzmanagement gefordert

Der Stadtverordnete Matthias Finken ( CDU), der auch für die Interessenvertretung Bornstedter Feld spricht, versteht beide Seiten und fordert ein Lärmschutzmanagement für Veranstaltungen. „Das haben wir für den mittleren Bereich des Volksparks erfolgreich eingeführt. Veranstalter müssen eine umfangreiche Checkliste abarbeiten, um Emissionen so gering wie möglich zu halten“, sagte Finken am Rande der Präsentation Kremin.

Auch der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) war vor Ort. Er kritisiert vor allem die Verwaltung dafür, dass sie die Anwohner nicht beteiligt habe. „Nur im frühzeitigen Dialog können wir die berechtigten Interessen der Anwohner, sowie die Herausforderungen der wachsenden Stadt lösen. Leidtragende sind jetzt die Anwohner und der Betreiber der Beachvolleyballanlage“, sagte er. Stadtplanungschef Andreas Goetzmann widersprach: Die Bauordnung sehe bei privaten Bauvorhaben keine Bürgerbeteiligung vor.

Der Inhaber der Anlage, Sebastian Kremin, wollte mit der Präsentation die Bedenken ausräumen, erntete jedoch starken Gegenwind. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anfang kommender Woche wollte Sebastian Kremin mit dem Bau loslegen. Rund sechs Wochen dauert die Errichtung der Anlage – wenn nicht unabhängig von den Widersprüchen nicht noch der Corona-Virus den Baufirmen einen Strich durch die Rechnung macht. Vor dem Baustart wollte er noch einmal mit den Anwohnern reden, die Bedenken ausräumen.

Zu der heftigen Reaktion auf die von ihm initiierten Präsentation sagt der Unternehmer: „Mir fehlen die Worte. Mit so viel Gegenwind hätte ich nicht gerechnet, aber hier kochen Sachen hoch, die nichts mit mir zu tun haben. Die Anwohner lassen ihren Frust über Vieles heraus.“ Für ihn steht die Existenz auf dem Spiel.

>>>Zukunft der Beachvolleyballanlage Funfor4 noch offen

Von Peter Degener