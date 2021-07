Begegnungsort: Das Neue Theater Potsdam hat die Räume des ehemaligen Klosterkellers bezogen

Potsdam

Engel werden. So lautete sein allererster Berufswunsch. Als er dann erkannte, dass das leider keine Option war, wurde Schauspiel sofort die zweite Wahl. Heute ist Daniel Noël Fleischmann nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor, Regisseur und Gründer des Neuen Theater Potsdams, das vorerst in den Räumen des früheren Klosterkellers in der Friedrich-Ebert-Straße 94 seine Heimat gefunden hat.

Das Neue Theater Potsdam als Ort der Künstlerkollektive

Ein Ort der Künstlerkollektive soll es werden, schon jetzt haben sich sieben Gruppen verschiedener Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Theater, Puppenspiel und Musik gemeldet, welche die Räume bis Februar nutzen möchten. Dann sollen die Räume wie berichtet von der Glockenweiß GmbH zu Wohnungen umgebaut werden, das Neue Theater Potsdam wird entsprechend umziehen. „Wahrscheinlich erstmal in eine Potsdamer Druckerei und in zwei, drei Jahren dann in das neue Kreativ Quartier Potsdam auf der Plantage“, erzählt Fleischmann.

Architekt Christopher Weiß, der als Gründer der Glockenweiß GmbH hinter dem Kreativ Quartier steht, habe das Neue Theater sehr unterstützt. Nicht nur mit der Bereitstellung der Räume, sondern auch mit einer kleinen Startfinanzierung, mit der die Einrichtung einer Teeküche, des Bads und auch die Anschaffung einer kleinen Möbelausstattung möglich war. Um in den Räumen Bühnenelemente einbauen zu können, sucht das Neue Theater Potsdam derzeit noch Sponsoren.

Die Räume des ehemaligen Klosterkeller in Potsdamwerden aktuell für Dreharbeiten genutzt. Quelle: Friedrich Bungert

Zurzeit wird in der Friedrich-Ebert-Straße ein Kurzfilm gedreht

Daniel Noël Fleischmann ist mit einer Kollegin und einem Kollegen am 10. Juli auch gleich selbst in die Räume gezogen. „Ich wohne eigentlich in Berlin, die Fahrerei jeden Tag lohnt sich einfach nicht.“ Denn seit 15. Juli ist der 27-Jährige rund um die Uhr als Regisseur eines Kurzfilms beschäftigt. „Sinter“ heißt das Projekt, das nach einem Drehbuch von Philip-Laszló Koch in den Räumen vor Ort entsteht.

„Eigentlich war das Buch für einen Langfilm angelegt, aber ich fand, dass sich die Geschichte in Kürze viel intensiver erzählen lässt“, sagt Fleischmann, der schon drei Gedichtbände herausgebracht hat. Rund 30 Minuten lang soll der Film werden, der von Traumaaufarbeitung erzählt. Das Besondere: alle Figuren sind dreifach besetzt, die Darstellerinnen und Darsteller sollen die verschiedenen psychologischen Anteil der Charaktere herausarbeiten.

Der Kurzfilm erzählt von einem Trauma

Bis zum 24. Juli wird noch gedreht. Erste Eindrücke vom Set sind bereits auf Instagram zu sehen, unter anderem scheinen viel Nebel und eine freistehende Badewanne eine Rolle zu spielen. „Die abgerockten Räume haben auch ihren ganz eigenen Charme“, sagt Fleischmann. Bereits bei der ersten Begehung im Frühling dieses Jahres sei er begeistert gewesen.

Finanziert wird der Dreh aus privaten Geldern der Crewmitglieder und mithilfe eines Crowdfundings, das Ende Juni auslief und rund 6400 Euro einspielte. Nach der Postproduktion soll der Film eine Vorpremiere vor Ort feiern, auf Festivals soll er ebenfalls eingereicht werden.

Eröffnung des Neuen Theater Potsdam am 28. August

Das Neue Theater Potsdam selbst wird am 28. August mit einer Performance des Neuen Künstlertheaters (NKT) eröffnet. Als eine Mischung aus Sprache, Klang und Tanz beschreibt Fleischmann das Stück „Youth / Morph”, das dann zu sehen sein wird.

Aufgeführt wird es wahrscheinlich im Wintergarten des ehemaligen Klosterkellers, der sich im Hinterhof des Gebäudes befindet. „Das Publikum kann sich draußen aufhalten, das ist mit Blick auf die schwankende Corona-Lage das einfachste.“ Angedacht sei der Eröffnungsabend als offenes Event, bei dem die Besucher das Ende mitbestimmen.

Proben, spielen, vernetzen

Überhaupt soll das Neue Theater Potsdam ein Ort des Austausches werden, an dem Künstlerkollektive nicht nur proben und spielen, sondern sich auch vernetzen können. „Das muss sich alles erst noch etablieren, aber es fühlt sich wahnsinnig gut an, so etwas trotz Corona anbieten zu können.“

Und bisher füge sich alles so gut und fließend, dass es fast unheimlich sei, irgendwie verbreite sich die Neuigkeit von den Kreativräumen in Potsdam immer weiter. „Leere Räume und Zeit, mehr kannst du einem Künstler gar nicht geben.“

Die Eröffnung des Neuen Theater Potsdam findet wahrscheinlich im ehemaligen Wintergarten des Klosterkellers statt. Quelle: Friedrich Bungert

Daniel Noël Fleischmann wirkte bei Aktion #actout mit

Mit der Gründung des Neuen Theaters Potsdam geht für Fleischmann, er zu den 185 Schauspielerinnen und Schauspielern gehört, die im Februar 2021 bei der Initiative #actout des SZ-Magazin mitwirkten, ein Traum in Erfüllung. Überhaupt lebt der gebürtige Nürnberger für die Kunst, das ist aus fast jedem seiner Sätze herauszuhören.

Bereits zu Schulzeiten spielte er in jeder Theatergruppe mit, die sich anbot: „Ich bin in der sechsten Klasse zum Mittelstufentheater gegangen, obwohl das englische Stücke spielte und ich kein Wort verstand“, erzählt er und lacht. Doch das Spiel mit der Stimme, das sich Ausdrücken auf der Bühne habe ihn nicht losgelassen.

„Das ist alles noch so surreal, aber es fühlt sich richtig gut an.“

Um nach der mittleren Reife zunächst in einer privaten Berliner Schauspielschule lernen zu können, verkaufte er sogar sein Klavier. Später folgte ein Schauspielstudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg, an der er 2019 seinen Abschluss machte. Seitdem spielt er in verschiedenen Theater- und Fernsehproduktionen mit, demnächst ist er auch in der Serie „Soko Potsdam“ zu sehen.

Die Drehs ermöglichen ihm finanzielle Sicherheit, wie er sagt. Außerdem ist er Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. „Und jetzt habe ich mein eigenes Theater bezogen und drehe meinen ersten Film“, sagt Fleischmann. „Das ist alles noch so surreal, aber es fühlt sich richtig gut an.“

Das Neue Theater Potsdam wurde von Daniel Noël Fleischmann ins Leben gerufen und befindet sich in der Friedrich-Ebert-Straße 94. Noch bis Ende Juli entsteht vor Ort der Kurzfilm „Sinter“, der auch vor Ort Premiere feiern soll. Die Eröffnung des Neuen Theaters findet am 28. August mit einer Performance des Neuen Künstlertheaters (NKT) statt. Die Räume des ehemaligen Klosterkellers werden ab Februar 2022 von der Glockenweiß GmbH zu Wohnungen umgebaut.

Von Sarah Kugler