Drewitz

Neugierige Nachbarn schauen vom Balkon in den Hinterhof. Dort sitzt die Cellistin Kirstin Krüger, umringt von fröhlichen Gesichtern. Sie setzt an und es erklingt ein Tango. Zwar wird noch nicht zum Tanz gebeten, doch gibt es etwas zu Feiern. Mit musikalischer Begleitung hat die Pro Potsdam am Dienstag den neuen Kiezraum im Hinterhof der Konrad-Wolf-Alle 43/45 in Drewitz den Anwohnern übergeben.

„Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch“

Das offene und einfach zugängliche Angebot richtet sich an die gesamte Nachbarschaft in Drewitz. Dort hat man nicht nur einen neuen nachbarschaftlichen Begegnungsort geschaffen, sondern auch einen Raum, in dem Bürger kostenlos Ideen und Projekte verwirklichen können. „Wir möchten die Nachbarn dazu animieren, sich im Kiezraum einzubringen, und freuen uns auf einen spannenden Austausch“, sagte Katja Zehm, Leiterin der Begegnungsstätte „Oskar“ in der Oskar-Meßter-Straße. Sie verwaltet, gemeinsam mit ihrem Kollegen Daniel Piechotka, auch den Kiezraum.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der knapp 100 Quadratmeter große Raum ist in zwei Einheiten teilbar und ist ausgestattet mit Sport- und Spielgeräten sowie einer Küche. Die Ersteinrichtung wurde mithilfe einer Spende über 10.000 Euro von der Pro Potsdam finanziert. Auch der Raum selbst ist gewissermaßen eine Spende des städtischen Unternehmens.

„Wir sind natürlich an einer positiven Quartierentwicklung interessiert und da hat das Konzept vom Kiezraum überzeugt“, sagt Gregor Heilmann von der städtischen Immobilienholding, die dem Kiezraum die Mietkosten erlasse: „Erstmal ist die Förderung nicht begrenzt, aber wie bei jedem unserer sozialen Angebote muss jährlich ein neuer Spendenantrag gestellt werden.“ Relevant ist hierbei auch, wie gut der Treffpunkt angenommen. „Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit der Begegnungsstätte Oskar gemacht“, so die Pro.

Lesen Sie auch:

Laut Katja Zehm konnten bereits die ersten Projekte verwirklicht werden – unter anderem die Konzertreihe „Fête de la Musique“ und Foto-Ausstellungen. Aber nicht nur Künstlerisches findet dort Platz. „Der Kiezraum ist der Gemeinnützigkeit verschrieben. Dazu gehört, dass wir auch konkrete Angebote für die Nachbarschaft vorhalten“, sagt Daniel Beermann von der gemeinnützigen Tochterfirma „Soziale Stadt“ der Pro Potsdam.

Der sogenannte Open-Space steht sämtlichen sozialen Trägern und Stadtteilprojekten, die in Drewitz aktiv sind, offen. Der Kiezraum soll einen Rahmen bieten, damit gemeinsam mit Anwohnern ein flächendeckendes Sozialangebot erarbeitet wird.

Schuldnerberatung, Rumänisch-Club, Fitnesskurse

Das Urban-Gardening-Projekt „Wendeschleife“ steuert beispielsweise Blumenkästen mit Kräutern und Gemüsen bei, die Anwohner abernten können. Neben Schuldner- und Wohnberatungen existieren auch integrative Angebote wie den „Rumänisch-Club“ für Kinder und Jugendliche mit rumänischer und moldawischer Migrationsgeschichte. Auch Beratungen und Kurse der Gesundheitsprävention können im Kiezraum stattfinden. Dort stehen Ernährungsberatung, aber auch Stressbewältigungs- und Fitnesskurse auf dem Programm. Laut Katja Zehm ist das Potenzial längst nicht ausgeschöpft: „Die Möglichkeiten sind vielfältig und wir laden alle Drewitzer ein, hier mitzumachen.“

Von Yunus Gündüz