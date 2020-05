Spazierweg durchschneidet kommunales Strandbad

Babelsberg

Was Karten, Lageskizzen und Computersimulationen bislang nur erahnen ließen, ist am Samstag bei einer Begehung im Park Babelsberg klar sichtbar geworden: Bei der Verlegung des Strandbades in Richtung Stadt wird das Bad um die Hälfte schmaler. Es macht Platz für einen Park-Spazierweg, der das heutige Bad-Gelände längs des Havelufers in der Mitte durchschneidet.

Vertrag nicht nachverhandelbar

Rund 100 Menschen, darunter viele Stadtverordnete und Mitglieder aus Ausschüssen, bekamen durch die Stadtverwaltung und die Führung der Stiftung Preußische erklärt, wo was gebaut, wie groß und warum. Dazu gibt es einen Vertrag zwischen Stadt und Stiftung, über den die Abgeordneten am 3. Juni entscheiden sollen. Forderungen, an den Planungen noch etwas zu verändern zu Gunsten von mehr Raum für das Bad, wurden abgewiesen mit der Begründung, der Stadt gehörten die zusätzlich gewünschten Flächen nicht, und der Vertrag sei ausverhandelt.

Seesportclub zahlt teuer für Provisorium

Nicht nur das Strandbad wird kleiner, auch der Potsdamer Seesportclub (PSSC). Er muss seine alten Gebäude aufgeben und in ein Container-Provisorium umziehen, das er erst mit Fertigstellung eines neuen Funktionsgebäudes für das Bad und den Club aufgeben kann. Wie der PSSC-Vorsitzende Detlef von Jagow der MAZ sagte, mussten für 50.000 Euro sechs Container beschafft werden. Der Büro- und der Sanitärcontainer sind fabrikneu, weil am Markt keine zumutbaren zu finden waren; die vier anderen sind als Material- und Bootslager gedacht. Von Jagow zufolge muss der Verein für rund 200 Quadratmeter Standfläche 750 Euro Miete im Monat an die Stadtwerke als Betreiber des jetzigen Freibades bezahlen: „Ein horrender Preis!“ Er fordert Gleichbehandlung mit anderen Sportvereinen, die für vergleichbare Flächen nur 70 Euro im Jahr bezahlen müssen.

Weitere Kompromisse scheinen unmöglich

Der Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg und mehrere Teilnehmer der Begehung forderten die Stadt auf, mit der Stiftung über die Anmietung des Uferstreifens zu verhandeln, auf dem sich derzeit die jahrzehntelang nur geduldete Badewiese neben dem offiziellen, eintrittspflichtigen Strandbad befindet. „Der Spazierweg und der Park sind doch von dem Streifen nicht betroffen“, sagte Scharfenberg: „Das ist doch keinem zu vermitteln, dass nun auch dieser Uferabschnitt nicht mehr nutzbar sein soll.“ Dort soll das Baden künftig verboten werden. Der städtische Projektbeauftragte Harald Kümmel sieht dafür aber keinen Spielraum: „Das sind keine Flächen der Stadt.“

Proteste vor verschlossenen Toren

Vor der Veranstaltung mit angemeldeten und wegen der Corona-Krise registriertem Teilnehmern hatten sich teils historisch kostümierte Protestierer versammelt, die eine Beibehaltung des jetzigen Strandbades forderten. Einige Gegner des Projektes umgingen die verschlossenen Tore des Seesportclubs und Strandbads und kamen mit Boten ans Ufer, das sie mit Angleranzügen beraten und ein Protest-Transparent aufstellten, ehe sie vor der anrückenden Polizei wieder mit den Booten flüchteten.

