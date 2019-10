Mehr grün (und gelb) für Potsdams Bushaltestellen

Potsdam

Die Bushaltestellen und andere unbegrünte Flächen in der Landeshauptstadt sollen mehr Farbe bekommen. Der Umweltausschuss befürwortete am Donnerstagabend einen FDP-Antrag für eine Bepflanzung zur Verbesserung des Klimas und des Artenschutzes in der Stadt.

Zunächst hatte „Die Andere“ im September einen Antrag vorgelegt hatte, nachdem die Stadt prüfen solle, ob unbegrünte Flächen im Stadtgebiet bepflanzt werden könnten. Die FDP zog nun nach. Sie wurde konkreter und brachte als geeignete Pflanze den gelben Mauerpfeffer an Bushaltestellen ins Spiel.

Von Johanna Apel