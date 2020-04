Inklusion in Potsdam - Behindertenbeirat in der Krise: Vorsitzende will Vorstand kappen

Persönliche Querelen, Rücktritte, gescheiterte Vermittlungsversuche: Seit Monaten kriselt es im Beirat für Menschen mit Behinderung, dem offiziellen Inklusionsgremium der Landeshauptstadt. Selbst Rathaus und Stadtpolitik zeigen sich inzwischen unzufrieden. Nun legt eine Anfrage der Grünen nahe, dass die Vorsitzende des Beirats die vakanten Vorstandsposten gar nicht neu besetzen will.