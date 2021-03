Groß Glienicke

Für 90.000 Euro baut die Stadt an der Theodor-Fontane-Straße von Groß Glienicke eine neue Bushaltestelle, doch ohne Gefahr für Leib und Leben erreicht sie keiner. Der Stadtverordnete Andreas Menzel (Freie Wähler) hält es für ein „Unding, dass Rollstuhlfahrer, Rollator-Nutzer, Sehbehinderte, Blinde und Kinderwagenfahrer die Haltestelle nur unter Lebensgefahr über die viel befahrene Bundesstraße 2 erreichen und verlassen können.“

Die Haltestelle war früher ebenerdig, was das Einsteigen in Busse schwer machte, die sich nicht seitlich absenken können oder keine ausklappbare Rampe haben. Deshalb gibt es jetzt eine Bordsteinkante, die hoch genug ist für alle Fälle. Man hat sogar die neue Haltestelle extra aufgeschüttet, um auf die nötige Höhe zu kommen.

Diese neue, behindertengerechte Bushaltestelle in Groß Glienicke ist durch Behinderte gar nicht erreichbar. Quelle: Rainer Schüler

Ein ViP-grünes Gitter läuft um alle drei Seiten der Haltestelle, die man nun nur erreicht, wenn man vom Gehweg aus drumherum und auf die Straße läuft oder fährt. Wie konnte das passieren?

Kein Wegerecht für die Stadt

„Das angrenzende Grundstück ist in Privatbesitz, und die Eigentümer gewähren kein Wegerecht“, sagt Menzel: „Offenbar hat Potsdam es vor Baubeginn versäumt, sich einen gefahrlosen Zugang zu sichern.“ In anderen Gemeinden werde in vergleichbaren Fällen des Gemeinwohls innerhalb weniger Wochen dafür ein Wegerecht gesichert, weiß Menzel aus beruflicher Erfahrung.

Die Eigentümer dieser Wohnanlage gewähren der Stadt kein Wegerecht bzw. verkaufen dafür nicht das nötige Kleinstgrundstück. Quelle: Rainer Schüler

Anfang 2018 hatte der Ortsbeirat Groß Glienicke einstimmig beschlossen, den Oberbürgermeister zu bitten, die vormalige „Sandpistenhaltestelle“ zugunsten vor allem der Menschen mit Behinderung zu verbessern und mit einem Dach zu versehen. Nun entspricht die Haltestelle als Bauwerk den Vorgaben der Barrierefreiheit, ist aber nur über die Straße erreichbar. Die Lücke im Zaun ist für das Wartehäuschen offen gehalten. „Warum nur hat das Rathaus den Bauplan nicht dem Ortsbeirat vorgelegt?“, fragt der Stadtverordnete: „Warum hat man die Haltestelle nicht vom belegten Grundstück weg verschoben? Warum hat das Rathaus sich kein Wegerecht erkämpft?“ Das Ganze sei ein „Stück aus der Potsdamer Reihe: Und ewig wiehert der Amtsschimmel.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt versucht sich in Erklärungen: Man habe die Platz- und Eigentumssituation mit der Eingemeindung Groß Glienickes nach Potsdam übernommen. „Die Siedlung mit dem Gehweg wurde vor der Eingemeindung entwickelt und mit den schwierigen Eigentumsverhältnissen so an die Stadt übergeben“, erklärte Stadtsprecherin Christine Homann gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Wir haben uns dafür entschieden, wenigstens in Richtung Rewe-Markt eine Querung zu ermöglichen und somit einen stufenweisen Ausbau zu beginnen, der gegebenenfalls fortgeführt werden kann.“

Fußläufig erreichbar, über die Straße

Die neue Haltestelle sei durch die Umorganisation der Linienführung der Linie 604 nötig geworden, die nun direkt über die Potsdamer Chaussee verkehrt so Homann: Die Haltestelle sei bereits in Nutzung durch die Linie 604 in Richtung Falkensee und „wie auch bisher“ fußläufig über die unbefestigte Nebenanlage zu erreichen, erklärt Homann. Nur hatte die vorherige Haltestelle kein Gitter, und sie lag auch tiefer, war also deutlich besser und sicherer zu betreten und zu verlassen. Die vollständige Barrierefreiheit ist Homann zufolge aufgrund des erfolglosen Grunderwerbsverfahrens nicht herstellbar.

Komplett, allerdings ohne Zutritt vom Gehweg aus, wird die Haltestelle Ende April 2021; dann wird es auch einen Wetterschutz geben. Eine weitere Haltestelle, gleichfalls mit Wetterschutz, entsteht auf der anderen Straßenseite und ist dann problemlos vom Rewe-Parkplatz zugänglich.

Das Pflaster der Haltestelle lässt fast kein Regenwasser versickern, das nun ungenutzt auf die Straße läuft. Dort gibt es aber keinen Regenablauf. Quelle: Rainer Schüler

Kritik übt Menzel auch an der „Einmauerung“ der beiden großen Bäume in der Haltestelle. Die haben zwar wasserdurchlässige Ringe im Wurzelbereich, doch ist das Pflaster der Haltestelle bündig und so dicht verlegt, dass nach Menzels Schätzung höchstens fünf Prozent des Regens dort auch durch die Fugen versickern können: „Die Bäume sind gezwungen, sich ihr Wasser nur aus der Tiefe zu holen.“

Von Rainer Schüler