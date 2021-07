Vollsperrung in Potsdam - Im Video: So umfahren Sie die Baustelle auf der Behlertstraße am sinnvollsten

Ab sofort ist die Behlertstraße in Potsdam gesperrt. Bis Ende 2022 müssen Auto- und Radfahrer Umleitungen in Kauf nehmen. Im Video zeigen wir, welche Routen Verkehrsteilnehmer nutzen sollten, um möglichst stressfrei durch den Verkehr zu kommen.