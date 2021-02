Nauener Vorstadt

Wasserrohrbruch in der Behlertstraße: Seit Samstagmorgen 9 Uhr ist der Notdienst der Stadtwerke damit beschäftigt, ein gebrochenes Wasserrohr wieder dicht zu bekommen. Die Straße ist bis auf weiteres für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Anwohner posteten in sozialen Netzwerken, dass ihnen das Trinkwasser abgestellt worden sei. Zur Ursache des Bruchs und zum Aufwand der Reparatur konnten die Stadtwerke zunächst keine Angaben machen.

Um die wichtige Umfahrung in den Norden zu umfahren, müssen Autofahrer die Berliner Straße ins Stadtzentrum nehmen und dann entweder am Platz der Einheit über Charlottenstraße und Hebbelstraße zur Kurfürstenstraße in die Hegelallee fahren, oder aber vom Platz der Einheit über die Yorck- und Dortustraße bis zur Breiten Straße.

Wer von der Humboldtbrücke kommt und in den Potsdamer Norden will, muss nun den Umweg durch das gesamte Stadtzentrum in kauf nehmen. Quelle: privat

Die Behlertstraße mit ihren alten Leitungen ist dringend sanierungsbedürftig. Dafür soll sie voraussichtlich ab Juni für 18 Monate voll gesperrt werden.

Zuletzt hatte im Januar 2020 ein Rohrbruch für eine Havarie gesorgt. Damals musste die Straße auf Höhe der Gotischen Bibliothek gesperrt werden in Richtung Norden gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten dauerten damals acht Tage.

Von Rainer Schüler