Potsdam West

In der Zeppelinstraße gab es am Dienstagnachmittag einen Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. An der Einmündung der Nansenstraße hatten gegen 15.45 Uhr drei Fahrzeuge, die stadtauswärts unterwegs waren, angehalten, weil die Ampel auf Rot stand. Ein 82-jähriger Autofahrer hatte dies offenbar nicht bemerkt und war auf das hintere Auto aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei stehenden Autos aufeinander aufgeschoben. Die 59- und 49-jährigen Fahrer der beiden vorderen Fahrzeuge wurden dabei leicht verletzt und am Unfallort von Rettungskräften ambulant behandelt. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 25 000 Euro.

Von MAZonline