Bei Potsdams Straßennamen gibt es immer noch keine Geschlechtergerechtigkeit 

Potsdam

Frauen spielen immer noch oft nur die zweite Geige. Das lässt sich sogar am Stadtbild ablesen. Konkret an der Zahl der Straßennamen – hier sind Frauen, die auf diese Weise geehrt werden, immer noch deutlich unterrepräsentiert. So waren 2019 von den 1102 amtlichen Straßennamen in der Landeshauptstadt 334 nach Männern und 51 nach Frauen benannt, wie aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Linken-Stadtverordneten Anja Günther hervorgeht. „Die restlichen Straßennamen sind sächlich beziehungsweise haben keinen Geschlechterbezug“, heißt es zudem in der Antwort.

In Potsdams Mitte werden Frauen geehrt

Immerhin ist das Herz der alten Mitte nun fest in Frauenhand – zumindest was die Straßennamen angeht. Wie berichtet, wird die ehemalige Kaiserstraße, die vom Alten Markt zum heutigen Platz der Einheit führte, nach der SPD-Stadtverordneten Anna Flügge benannt.

Anna Flügge war eine Potsdamer SPD-Stadtverordnete. Quelle: Privat

Die Schlossstraße trägt den Namen von Anna Zielenziger – der Leiterin des jüdischen Frauenvereins, die 1943 von den Nazis ermordet wurde. Und die Schwertfegerstraße wird nach Erika Wolf benannt, der Mitbegründerin der CDU in Deutschland und langjährigen Ehrenvorsitzenden der Brandenburger CDU.

Erika Wolf war die Mitbegründerin der CDU in Deutschland und langjährige Ehrenvorsitzende der Brandenburger CDU. Quelle: Thiwostu/CC BY-SA 4.0

Potsdams Stadtverordnete hatten sich 2019 für die Umbenennung ausgesprochen – als Zeichen der Identifikation mit der Stadtgeschichte und der überfälligen Ehrung verdienter Frauen. Die Tochter von Erika Wolf, Maria von Pawelsz-Wolf, zeigte sich damals zwar erfreut über die Ehrung ihrer Mutter, erklärte aber gleichzeitig, dass sie eine Straße außerhalb der alten Mitte bevorzugt hätte, um die historischen Straßennamen zu erhalten.

Wenig Denkmale für Frauen in Potsdam

Dennoch: In den letzten Jahren hat sich im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit nicht viel getan: Seit 2019 habe sich „das Verhältnis der Straßenbenennung nach Frauen und Männern nicht substantiell verändert“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Insgesamt 34 Gedenktafeln, Gedenksteine, Denkmale und Büsten erinnern in Potsdam an Frauen – wie viele Männer so geehrt werden, geht nicht aus der Information hervor.

Die Heinrich-George-Straße und die Emil-Jannings-Straße in Babelsberg sind Geschichte – benannt waren sie nach NS-Vorzeigeschauspielern. Quelle: Julius Frick

Straßennamen werden auch heute Abend im Kulturausschuss Thema sein. Es geht um die Umbenennung der Emil-Jannings-Straße in Babelsberg, die nach dem NS-Vorzeigeschauspieler heißt. Als Alternativen stehen unter anderem die Buchautorin Martha Ludwig sowie die Schauspieler Erwin Geschonneck und Lotte Löbinger zur Diskussion.

Von Ildiko Röd