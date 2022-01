Potsdam

Paul Menges Nachbarn werden immer weniger. Er wohnt im siebten Stock der Josephinen-Wohnanlage – von den ehemals zwölf Parteien wohnen dort nur noch drei. Die Massenkündigung der Mieter in der Josephinen-Anlage zeigt langsam Wirkung. „Die Hälfte ist bereits ausgezogen“, schätzt Menges. Mit den leeren Fluren steigt auch der Druck auf die Mieter, die sich immer weniger Hoffnungen machen.

Pünktlich zu seinem 88. Geburtstag bekam Paul Menges die Kündigung. „Was soll man dazu schon sagen? Unverschämt ist das“, findet er. Gerade stützt sich auf seine Krücke und beobachtet das Treiben vor der Wohnanlage. Dort haben sich acht Musiker des Bundespolizeiorchesters Berlin aufgebaut, um den Bewohnern ein Neujahrskonzert zu spielen. Später wird das Orchester zur Residenz Heilig-Geist-Park weiterziehen, insgesamt an vier Orten spielen sie am Freitag Konzerte.

Bisher kein Gesprächstermin zwischen Betreiber und Stadt

Die Musik des Orchesters gerät bei der Veranstaltung fast in den Hintergrund, die meisten Zuschauer nutzen den Anlass, um den Bewohnern ihre Solidarität zu zeigen. Auch Vertreter aus der Stadtpolitik und von der Stadt Potsdam sind gekommen. „Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass es uns gelingt, dass Sie weiter wohnen bleiben können. Wichtig ist uns, dass Sie durchhalten und wir so Zeit gewinnen, um mit dem Eigentümer in Verhandlungen treten zu können“, sagte Brigitte Meier, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit.

Durchhalten - Das ist für die Bewohner gar nicht so einfach. Viele vermissen ein klares Signal, sie haben kaum Hoffnung, dass sie dort weiter wohnen können. Währenddessen bemühe sich die Stadt um ein Gespräch mit dem Betreiber, der Sozialen Grundbesitzgesellschaft Potsdam (SSG), einer Tochter der Hamburger MK-Kliniken AG, so Meier.

Die Stadt bot dem Betreiber einen digitalen Termin mit der zuständigen Beigeordneten Meier an. „Wir haben am Donnerstag eine Tagesordnung nach Hamburg geschickt und warten jetzt auf eine Rückmeldung“, so Meier. Die Stadt wolle von den Betreibern vor allem wissen, was sie mit der Immobilie vorhaben und auch ob sie eine Möglichkeit sehen, das Gebäude an die Stadt Potsdam zu verkaufen.

Zwei potentielle Kläger haben sich gefunden

Es scheint, als wären nur wenige der Bewohner bereit den Streit auszusitzen. „Viele der Mieter sehen kaum Erfolgsaussichten“, sagt Rainer Radloff, Vorsitzender des Mietervereins Potsdam. Bisher habe sich nur ein Mieterpaar gemeldet, das sich bereit erklärt hat zu klagen. Radloff ist überzeugt davon, dass die Massenkündigung nicht rechtswirksam ist. Ob das stimmt, muss ein Gericht entscheiden.

Paul Menges (vorne) wohnt schon seit 13 Jahre in der Wohnanlage und will eigentlich nicht ausziehen. Quelle: Julius Frick

Radloff versteht, die Zurückhaltung der Mieter: „Viele der Bewohner haben bereits ein hohes Alter erreicht. Sie wollen ihren Lebensabend in Ruhe verbringen und nicht mit einem unsozialen Vermieter vor Gericht streiten.“ Hinzukommt, dass der größte Kommunikationsraum der Anlage, der Speisesaal, schon seit mehreren Jahren brach liegt und die Senioren kaum Gelegenheit haben miteinander ins Gespräch zu kommen.

Kaum Austausch untereinander

Menges kann das bestätigen:„ Es gibt kaum Austausch untereinander, jeder ist hier sehr für sich. Das macht es sehr schwierig“. Er lebt seit 13 Jahren in der Burgstraße 6a und möchte dort unbedingt bleiben. Auch weil er hier seine neue Freundin gefunden hat, die 96-jährige Hildegard Skerhut. Seit über zwei Jahren verbringen die beiden jede Minute zusammen.

„Als ich sie kennenlernte war sie sehr schwach. Ich habe ihr das Leben geschenkt und sie mir“, sagt Menges. Die beiden wollen unbedingt zusammen bleiben. Skerhuts Tochter Christane Machner bemüht sich um eine alternative Unterkunft für die beiden. Sie ist zwiegespalten: „Einerseits würden wir das Ganze natürlich gerne aussitzen und hoffen auch weiterhin, dass sie hier wohnen bleiben können, andererseits mache ich mir natürlich auch Sorgen um die Zukunft der beiden.“

Von Lena Köpsell