Bornim

Ein E-Roller-Fahrer hat sich am Mittwochabend in Bornim bei einem Sturz schwer verletzt. Er hatte auf dem abgetrennten Rad- und Gehweg der Marquardter Chaussee in Richtung Marquardt offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam nach links vom Weg ab. Mit schweren Sturzverletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 350 Euro. Der Roller hatte keinen Versicherungsschutz.

Von MAZonline