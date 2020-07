Potsdam

An der aus der Stadtkasse finanzierten Corona-Prämie für die Mitarbeiter des kommunalen Ernst-von-Bergmann-Klinikums entzünden sich erneut die Gemüter. Dieses Mal sind es allerdings nicht die Mitarbeiter der nicht bedachten christlichen Kliniken, die sich übergangen fühlen. Jetzt rumort es inmitten der Bergmann-Belegschaft. Der Grund: Anders als von der Stadtpolitik suggeriert, geht ein Teil der Mitarbeiter bei den Prämienzahlungen leer aus.

Einmalige Zulage für die Helfer, einmaliger Zuschuss fürs Klinikum

Am 6. Mai hatten die Stadtverordneten bei 44 Ja- und fünf Gegenstimmen sowie vier Enthaltungen eine einmalige Einsatzprämie „für das gesamte Klinikpersonal von jeweils 500 Euro“ beschlossen. Zur Finanzierung der Helferzulage stellte die Landeshauptstadt einen Zuschuss von 900 000 Euro zur Verfügung. Allerdings reicht das Geld nicht aus, um – wie im Beschluss gewünscht – auch tatsächlich alle Mitarbeiter am Standort Potsdam mit der Prämie zu bedenken.

Beschluss der Stadtpolitiker lässt Tochtergesellschaften außen vor

Die Geschäftsführung des Klinikums ist dafür zuständig, das Geld zu verteilen. Zahlt sie von der Stadt-Summe 500 Euro pro Kopf aus, kommen lediglich 1800 Mitarbeiter in den Genuss der Prämie. Die Klinikgruppe beschäftigt in Potsdam allerdings rund 3470 Mitarbeiter. Davon zählt allein das Klinikum 2359 Beschäftigte – das entspreche rechnerisch zwar rund 1800 Vollzeitstellen. „Damit hätten aber nicht alle Mitarbeiter, die patientennah gearbeitet haben, berücksichtigt werden können“, erklärt eine Kliniksprecherin. Das Problem: Der Beschluss der Stadtverordneten beziehe sich ausschließlich auf die Mitarbeiter der „ Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH“ – und lasse so die Tochtergesellschaften der Klinikgruppe außen vor. Deren Beschäftigte waren aber ebenfalls während der Corona-Krise im Klinikum eingesetzt.

Chefärzte bekommen nichts

Die Klinikleitung habe deshalb ein eigenes Vergabesystem erdacht und – nach Rücksprache mit dem Gesellschafter – entschieden, Teilzeitkräfte nur anteilig zu bedenken und bestimmte Personengruppen komplett aus der Prämienzahlung herauszunehmen. So bekommen laut Klinikum alle Chefärzte, alle außertariflichen Führungskräfte und Beschäftigten sowie sämtliche Verwaltungsmitarbeiter keine Prämie. Dadurch könne man den Bonus wiederum Mitarbeitern der Tochtergesellschaften auszahlen.

Nur, wer nah am Patienten gearbeitet hat, erhält den Bonus

So oder so gelte bei allem die Vorgabe: Den Bonus bekommt nur, wer während der Corona-Krise auch patientennah gearbeitet hat – wer also dem Risiko ausgesetzt war, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren. Demnach erhalten den Bonus zum Beispiel Mitarbeiter im Pflegedienst, aber auch der Labor-Diagnostik und der Poliklinik sowie Mitarbeiter aus der Servicegesellschaft – etwa Reinigungskräfte, die auf der Covid-Station eingesetzt waren. Die Prämie erhalten haben danach von den insgesamt 3470 Mitarbeitern der Klinikgruppe in Potsdam 2115 Mitarbeiter.

Unmut zieht sich durchs Haus

Man habe versucht, heißt es, „eine möglichst faire Verteilung zu gewährleisten“ Dennoch: Der Unmut zieht sich durchs Haus. Bei der MAZ haben sich einige Mitarbeiter gemeldet, die sich zurückgesetzt fühlen. Und auch der Betriebsrat bestätigt: „Der Frust im Haus ist groß.“

Betriebsrat kritisiert, er habe nicht mitreden dürfen

Sabine Bülth, Betriebsratsvorsitzende der Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH, berichtet, dass etliche Mitarbeiter bei ihr gemeldet hätten, die keine Prämie bekommen haben und sich ungerecht behandelt fühlen. Darunter zum Beispiel Sozialarbeiter oder Patientenmanager. „Beide arbeiten am Patienten, trotzdem gab es für sie keine Prämie.“ Der Betriebsrat selbst habe in der Sache keinerlei Mitspracherecht gehabt. „Wir haben uns klar von der Regelung distanziert.“

„Auch ich habe mich angestrengt und gehe jetzt leer aus“

Ähnliches erlebt ihr Kollege in der Servicegesellschaft des Klinikums, Carsten Pohl. „Die Geschäftsführung hat vielleicht versucht, das Geld gerecht aufzuteilen“, sagt er, „doch daraus geworden ist am Ende nur Unordnung.“ Auch bei ihm beklagten sich Kollegen über die Ungerechtigkeit, immer wieder höre er Sätze wie: „Auch ich habe mich angestrengt und gehe jetzt leer aus.“ Warum, das könne auch Pohl nicht beantworten. „So richtig klar ist keinem, wer nun Anspruch hat und wer nicht.“ So sei zum Beispiel die Technik leer ausgegangen, obwohl die Kollegen auf der Covid-Station häufig im Einsatz gewesen seien. Auch die Mitarbeiter am Empfang hätten nichts bekommen. „Für mich nicht nachvollziehbar“, sagt Pohl.

Klinikleitung: „Jeder kann uns anschreiben“

Die Klinikleitung bestätigt, dass sie bisher rund 20 Beschwerden erreicht hätten. „Jeder kann uns anschreiben“, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt und versichert: „Sollten tatsächlich Mitarbeiter, die patientennah gearbeitet haben, unberücksichtigt geblieben sein, werden wir hier nachsteuern.“ Bei 35 Mitarbeitern habe man bereits entschieden, ihnen nachträglich eine Prämie auszuzahlen.

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff