Bei der Garnisonkirche ist kein Kompromiss in Sicht

Potsdam

Der Turm der Garnisonkirche ist im Bau. Die Gestalt und Nutzung eines Kirchenschiffs ist noch offen – doch am Freitag sollen sich die verschiedenen Interessengruppen die Karten legen. Dann werden insgesamt neun Akteure rund um dieses Konfliktthema in einer Sondersitzung des Hauptausschusses ihre Position vortragen und sich den Fragen des Ausschusses stellen. Die ungewöhnliche Sitzung findet genau gegenüber der Baustelle im Havelsaal der Industrie- und Handelskammer ( IHK) in der Breiten Straße 2 statt und beginnt um 17 Uhr. Sie wird auf www.potsdam.de in einem Internet-Livestream übertragen.

Auslöser der Anhörung ist der Vorschlag von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) ein internationales Jugendbegegnungszentrum für Demokratie in einer modernen Architektur als Kirchenschiff zu errichten. Doch die Positionen liegen weit auseinander. Selbst die Tatsache, dass zumindest der Rumpf des Kirchturms bereits entsteht, wird nicht von allen Seiten akzeptiert. Die MAZ hat die Akteure im Vorfeld darum gebeten, ihre Kernpositionen und auch ihre Kompromissbereitschaft näher zu skizzieren.

Kirchenkreis: Schiff ist unnötig

Sowohl der evangelische Kirchenkreis Potsdam, als auch die Stiftung für den Wiederaufbau und die mit ihr verbundene Fördergesellschaft wollten sich vor der Anhörung am Freitag nicht öffentlich äußern. Jedoch liegt die für die Anhörung vorbereitete Stellungnahme des Kirchenkreises der MAZ vor. Darin erklärt Superintendentin Angelika Zädow deutlich: „Einen historisierenden Wiederaufbau des ehemaligen Kirchenschiffs kann sich der Kreiskirchenrat nicht vorstellen. Es gibt mit der Erlöserkirche, Friedenskirche und St. Nikolai eine ausreichende Zahl von Kirchengebäuden im Zentrum Potsdams, die fußläufig erreichbar ist.“

Aus Sicht des Kreiskirchenrates wäre dagegen „zu überlegen, ob anstelle eines Gebäudes die in Rede stehende Fläche als offene Anlage gestaltbar ist“. Das Interesse des Kirchenkreises liege „vor allem an der inhaltlichen Arbeit“, die ausgebaut werden sollte.

Mitteschön will eine „stadtbildprägende Einheit“

Auch die Initiative Mitteschön darf sich am Freitag äußern. Sie fordert die originalgetreue Herstellung des Kirchenschiffs von außen. „Nur der originale Turm und das originale Schiff bilden zusammen eine architektonische, harmonische und stadtbildprägende Einheit“, heißt es in der Stellungnahme.

Mitteschön will das Gebäude als Kulturkirche und Versammlungs- und Konzertsaal etablieren. Im Inneren sei man „kompromissbereit für Veränderungen, die notwendig für die kulturelle Nutzung sind“. Schuberts Vorschlag eines Jugendbegegnungszentrums verbanne die Initiative unter das hoch aufragende, fensterlose Dach. Der 17 Meter hohe Dachstuhl des Kirchenschiffs könne dafür genutzt werden. Dort könnten auch Proberäume etwa für Chöre entstehen.

Garnisonkirche um 1920. Quelle: MAZ/Archiv

Jugendstätte nur ein Schachzug

Um Schuberts Vorschlag eines Jugendbegegnungszentrums gerecht zu werden, wurde auch der Stadtjugendring um eine Aussage gebeten. Dort äußert man sich zurückhaltend, da es bereits acht solcher Stätten in Brandenburg gebe. Die von Mike Schubert ins Feld geführte Begegnungsstätte in Weimar sei dagegen die einzige in ganz Thüringen und ziehe nach eigener Auskunft kaum Weimarer Bürger an. „Es ist fraglich, ob die Jugendbegegnungsstätte bei der Garnisonkirche eine positive Auswirkung auf die Potsdamer Stadtgesellschaft hat“, schreibt der Stadtjugendring. Man befürchte vielmehr, „dass es bei der Idee nicht mehr darum geht, offen über die Notwendigkeit einer Jugendbegegnungsstätte zu sprechen, sondern darum, eine Argumentation für den Bau eines Kirchenschiffs zu finden“.

Hochdrei : Gefahr für bestehende Jugendbildungsstätte

Am Dienstag äußerte sich auch der Verein Hochdrei zu Wort, der Träger einer bereits existierenden Jugendbildungsstätte in Potsdam. Geschäftsführerin Birgit Wiedemann sieht die bestehende Arbeit durch Schuberts Vorstoß in ihrer Existenz bedroht und kritisiert, dass sich der Oberbürgermeister zwar im Dezember die Arbeit der Jugendbegegnungsstätte in Weimar angeschaut habe, aber sich weder bei Hochdrei noch bei einer anderen brandenburgischen Jugendbildungsstätte informiert habe.

„ Hochdrei sieht dies als Zeichen dafür, dass es nicht um die Inhalte geht, sondern lediglich um einen politischen Schachzug, die Zerstörung gut funktionierender, fachlich ausgezeichneter Arbeit dabei in Kauf nehmend“, so Wiedemann.

Rechenzentrum und Standort der Garnisonkirche vor dem Wiederaufbau. Quelle: dpa

Baustopp vor Kompromiss

Die unmittelbaren Nachbarn der Baustelle, die Nutzer des Kreativhauses Rechenzentrum mit dem Verein Für als ihrem Vertreter, sagen: „Wir tolerieren den entstehenden Turm der Garnisonkirche und erwarten andererseits eine Anerkennung der zeithistorischen und kulturpolitischen Bedeutung des Rechenzentrums.“ Zugleich sorge man sich um den Symbolgehalt des fertigen Kirchturms und kündigt an: „Mit dem Rechenzentrum erhält der Turm räumlich wie im übertragenen Sinne eine demokratische Stütze, die helfen wird, den Ort vor rechter Vereinnahmung zu schützen.“

Profilgemeinde : Debatte um Kirchenschiff „nicht akut“

Auf der Seite der Wiederaufbaukritiker sind die Bürgerinitiative „Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche“, der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam und die Profilgemeinde „Die Nächsten“ zur Anhörung eingeladen. Sie alle lehnen den Bau des Turms in seiner bisher geplanten Form ab.

Die Profilgemeinde kritisiert, dass die Debatte um das Schiff „nicht akut“ sei und „vom hochproblematischen Turmbau ablenkt und ohne Not ein weiteres kommunales Konfliktfeld eröffnet“. Für die Bebauung des Kirchenschiffs verweist sie auf den Grundsatz, dass dieser Ort künftigen Generationen überlassen werden sollte. Für den Turm fordert sie eine Änderung der Baupläne hin zu einem „starken Bruch am Turm, um die Stadt und die Christen zu befrieden und rechte Nationalisten und Militaristen mit einem verwandelten Äußeren zu befremden“.

Antimilitaristen: Auftakt für einen stadtgesellschaftlichen Diskurs

Auch die Bürgerinitiative „ Potsdam ohne Garnisonkirche“ lehnt den Turmbau und die Beschlussvorlage von Schubert ab. Als Grundvoraussetzung für eine öffentliche Debatte müsse es ein Moratorium und einen Baustopp, sowie eine Befragung der Bürger geben. Der Antimilitaristische Förderverein schließlich sieht die Anhörung höchstens als Auftakt für einen stadtgesellschaftlichen Diskurs und stellt sich deutlich gegen den Turm, „das eigentliche Streit- und Symbolobjekt“, den man auch jetzt nicht als gegeben betrachten dürfe.

Über Kompromisse werde man erst nach einem Baustopp nachdenken können. „Wenn die Stiftung für Wiederaufbau wirklich Versöhnung will, dann stoppt sie selbst die Bautätigkeit und sucht mit der Politik und Stadtgesellschaft nach einer neuen Lösung“, heißt es vom Verein.

