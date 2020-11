Waldstadt

Ein 65-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Drewitzer Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Autofahrer wollte mit seinem VW aus der Ausfahrt einer Tankstelle in die Straße einbiegen.

Dabei übersah er offenbar den Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Bergholz-Rehbrücke fuhr. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus.

Von MAZonline