Potsdam

Estera C. (27) lässt an jenem Abend im Mai 2020 keine Sekunde verstreichen. Gerade erst hat sie sich an den Pool gesetzt, als es nebenan in der Ferienwohnung poltert. Schnelle, feste Tritte. Füße, die davonrennen oder etwas hinterherjagen. Sie springt auf, läuft zu ihrem Lebensgefährten: Er solle die Polizei rufen! „Ich habe dieses Poltern direkt mit Herrn L. in Verbindung gebracht“, sagt Estera C. „Dorota hat zwar nie gesagt, dass sie Angst hat, dass er sie tötet. Aber die Tochter.“

Einzug in die Ferienwohnung drei Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod

Estera C. und ihr Lebensgefährte sagen am Landgericht Potsdam im Prozess gegen den wegen Mordes angeklagten Wolfgang L. aus. Der 65-Jährige soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (40) niedergestochen und in einem Gartenteich in Glindow ertränkt haben. Dieser Teich gehört Estera C. und Axel F. – sie leben in einem großen Haus mit Garten und Nebengelass umgeben von Pferdekoppeln und weitem Grünland. Ihre bei Feriengästen beliebte Einliegerwohnung haben sie im Corona-Frühjahr 2020 an Dorota L. vermietet. Man kennt sich: Dorota L. putzt mit ihrer Tante regelmäßig das Apartment. Am 21. April zieht sie mit ihren Kindern selbst dort ein. Drei Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod, den so viele Menschen mit ansehen: die Kinder, die Tante, die Vermieter, ein herbeigeeilter Nachbar.

So richtig gewohnt hat Dorota L. in dem Apartment nicht: Die Vermieter berichten, dass sie die meiste Zeit bei ihrem neuen Partner verbracht und die Tante die Kinder betreut hat. „Sie hat uns gesagt, dass sie jetzt ein neues Leben anfangen will“, berichtet Estera C., „dennoch hat sie Wert darauf gelegt, dass die Kinder den Vater sehen.“ Die Kinder aber hätten das nicht gewollt. Sie hätten Angst vor Wolfgang L. gehabt. Vor allem die Tochter (12). „Sie hat mir mehrmals anvertraut, dass sie Angst hat, dass der Vater die Mutter umbringt. Sie fühlte, dass er etwas Schlimmes machen wird.“

Zeugin: „Er hat sich despotisch verhalten“

Auch Wolfgang L. kennen die Vermieter. Er sei immer nett aufgetreten, sagt Estera C. – einige Momente aber lassen sie mit einer diffusen Sorge zurück. Da ist dieses Video, das die Kinder mit dem Handy gemacht haben: Die Familie sitzt auf der Couch, nur Wolfgang L. steht, er haut mit der Faust auf den Tisch. „Er hat sich despotisch verhalten“, sagt Estera C. „Er war nicht der nette Herr L., der immer bei uns war.“

Angeklagter soll gesagt haben: „Eigentlich müsste man sie umbringen“

Vor allem ist da aber dieses eine Gespräch, bei dem der Verlassene dem Vermieter-Paar das Herz ausschüttet. Axel F. (62) versucht, ihn dazu zu bewegen, Dorota loszulassen, will ihn aufmuntern. „Wir sind ja fast gleich alt“, sagt F. vor Gericht, „auch ich habe eine schwere Scheidung, einen richtigen Rosenkrieg hinter mir.“ Er habe ihm gesagt: „Schau mich an! Wir gehören längst nicht zum alten Eisen. Man kann immer noch eine neue Partnerin finden und eine tolle Familie haben. Aber du musst dich um die Kinder bemühen!“ Der Angeklagte habe entgegnet, die Kinder seien ohne Dorota nichts wert. „Das hat mich erschüttert“, sagt Axel F. „Das hat mir Angst gemacht“, sagt seine Freundin. Wolfgang L. habe auch geäußert: „Eigentlich müsste man sie umbringen.“ Er habe das aber nicht ernstgenommen, sagt Axel F.: „Das hat nicht so konkret gewirkt, als gäbe es schon Vorbereitungen.“ Dennoch habe er Dorota L. mehrfach gesagt, er halte es für gefährlich, dass Wolfgang L. vorbeikommt.

Aufwühlende Aufzeichnung des Notrufs

Den Notruf setzt Axel F. am 11. Mai 2020 um 18.27 Uhr ab. Er dauert eine Minute und 45 Sekunden. Die Aufzeichnung lässt allenfalls erahnen, wie groß die Panik, die Verzweiflung im Ferienparadies war: Die Schreie der Kinder und der Tante sind zu hören. Axel F. ruft Wolfgang L. zu: „Hör auf, lass die Frau los, aber sofort!“ Dann wendet er sich an die Leitstelle: „Hier wird gerade ’ne Frau ertränkt! Der versucht gerade, seine Frau zu ertränken!“ Er ruft den Nachbarn: „Marco, Marco, Marco komm schnell!“ Wendet sich wieder an die Leitstelle: „Er hat die schon angesto...“

Zeuge: „Ich bin mir sicher, es ging da nur ums Ertränken“

Das Messer sei kein gewöhnliches Haushaltsmesser gewesen, eher ein Armeemesser. Er habe gesehen, wie Dorota L. das Blut aus dem Nacken über die Brust gelaufen ist. Sie müsse schwer verletzt gewesen sein, habe sich fast gar nicht gewehrt, als Wolfgang L. sie immer wieder unter Wasser drückte. „Ich bin mir sicher, es ging da nur ums Ertränken“, sagt Axel F., „er hatte ein Lächeln auf den Lippen, als würde er erlöst werden, als hätte er die Machtposition – er hat die ganze Zeit gelächelt.“ Estera C. beschreibt das Lächeln als stolz, befriedigt. Als ein Lächeln, das sagt: Ich hab gewonnen, ich hab jetzt das, was ich haben wollte. „Es war triumphierend, es war schrecklich. Er hat auch gelächelt, als er sie aus dem Wasser gezogen hat, um uns zu zeigen, dass wir nichts machen können. – Ein perverses Lächeln.“

Die Verhandlung wird am Montag, 26. April. fortgesetzt.

Von Nadine Fabian