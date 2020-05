Ortsbeirat Golm fordert öffentliche Diskussion

Golm

Der Ortsbeirat von Golm will die frühzeitige Beteiligung zum Vorentwurf des Bebauungsplans 157 „Neue Mitte Golm“ stoppen und den Entwurf grundlegend überarbeiten. Die kommende Stadtverordnetenversammlung am 3. Juni soll beschließen, im Vorfeld eine öffentliche Diskussion dazu durchzuführen. Bei diesem Termins ist zu klären, wie die Ergebnisse mehrerer Planungswerkstätten mit Bürgern und der Siegerentwurf eines studentischen Wettbewerbs in Varianten für ein städtebauliches Konzept umgesetzt wurden.

Der Ortsbeirat Golm fordere die Durchführung einer Einwohnerversammlung und eine anschließende Wiederholung der frühzeitigen Beteiligung, erklärte die Beiratsvorsitzende Kathleen Krause. Der überarbeitete Bebauungsplanvorentwurf müsse vor erneuter frühzeitiger Beteiligung im Ortsbeirat Golm vorzustellen.

Wegen der Coronavirus seien gegenwärtig die Möglichkeiten für die ausreichende Information und die fundierte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Entwurf sehr eingeschränkt, so Krause. Es sei in der Folge „zu befürchten, dass Einwendungen und Anregungen durch die Stadtverwaltung als nicht hinreichend begründet beurteilt und bei der weiteren Bearbeitung nur ungenügend berücksichtigt werden.“

Der Ortsbeirat hält den Bebauungsplan 157 für den wichtigsten für den Ortsteil Golm. Mit dessen Aufstellung wird das Ziel verfolgt, für den auf Grund mangelhaft abgestimmter Planungen in verschiedene Teile zerfallenden Ortsteil endlich ein verbindendes Element in Form der neuen Mitte zu entwickeln.

Von Rainer Schüler