Sanssouci

Wurde da etwa gerade die Kaiserin beleidigt? Am Tag ihrer Beisetzung? Auf einer Bank unterhalb der Terrasse von Schloss Sanssouci sitzt eine alte Frau und traut ihren Ohren nicht. „Sie drehte sich zu ihren beiden Freundinnen und erklärte, dass wir Franzosen wären. Dann begannen die Frauen auf Fremde zu schimpfen. Ich verstand nicht, was sie sagten, aber mir war klar, dass sie sehr wütend waren“, erzählt James E. Tobinson am nächsten Tag einem Journalisten über diesen Moment. Kurz darauf müssen Tobinson und seine frisch angetraute Ehefrau mitten im Park von Sanssouci um ihr Leben rennen.

Amerikaner auf Hochzeitsreise nach China, Italien und Potsdam

Das US-amerikanische Paar besucht am 19. April 1921 – heute vor genau 100 Jahren – die Stadt Potsdam. Die beiden stammen aus Chicago, hatten vor fünf Monaten geheiratet und befinden sich auf einer Hochzeitsreise um die Welt. Sie hatten bereits China, Japan und Italien besucht – und nun die einstige preußische Residenzstadt. So ist es zwei Tage später auf der Titelseite der New York Times zu lesen: „Pärchen aus Chicago von Mob in Potsdam angegriffen, für Franzosen gehalten, von Polizei gerettet“.

Artikel aus der New York Times zur Attacke auf Amerikaner bei der Beisetzung der einstigen Kaiserin Auguste Victoria in Potsdam. Quelle: New York Times

Es ist der Tag, an dem die frühere deutsche Kaiserin Auguste Victoria im Antikentempel im Park von Sanssouci beigesetzt wird. Zu diesem Ereignis sollen 200.000 Menschen erschienen sein und es heißt, dass 1800 Trauerkränze vor dem Antikentempel niedergelegt worden sind. Das Haus Hohenzollern führt Regie, es herrscht höfisches Protokoll.

Kritik der Sozialdemokraten: „Provokation“

Der Geist der erst vor zweieinhalb Jahren untergegangenen Monarchie scheint zum letzten Geleit der früheren Landesmutter noch einmal auf. Im Reichstag kritisieren die oppositionellen Sozialdemokraten später, dass die Beisetzung „eine Provokation der militärisch-monarchistischen Kreise von ganz Deutschland“ dargestellt habe, die den Interessen des Deutschen Volkes „nicht gedient“ habe, weil es dem Ausland den Beweis geliefert hätte, „dass das ganze deutsche Volk monarchistisch sei“.

Antikentempel im Park Sanssouci in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Die Tagespolitik der jungen Weimarer Republik ist in diesen Tagen beherrscht von der Debatte um Reparationsforderungen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. In Paris und London beraten die Regierungen über Milliardensummen, doch die Verhandlungen sind festgefahren. Wenige Wochen zuvor waren deshalb französische Truppen ins Rheinland einmarschiert und hatten Städte wie Duisburg und Düsseldorf besetzt.

Die Weimarer Republik war in Aufruhr

Gerade erst probten Kommunisten in der sogenannten „Märzaktion“ einen Aufstand in sächsischen Industrieanlagen, der von der Reichswehr blutig niedergeschlagen wurde. Auch in Hamburg riefen Kommunisten Arbeiterunruhen hervor, brachten den Hafenbetrieb zum Erliegen.

Die Reichsregierung verhängte in diesen Landesteilen den Ausnahmezustand. In diese aufgeheizte Stimmung platzt am 11. April die Nachricht, dass die frühere Kaiserin im niederländischen Exil in Haus Doorn verstorben ist. Eine Woche später trifft der Zug mit ihrem Sarg am Kaiserbahnhof in Potsdam ein. Von dort führt der von zahllosen geladenen Gästen gesäumte Trauerzug zum Antikentempel nahe des Neuen Palais. Der ganze Park ist voller Menschen, die sich von der Kaiserin verabschieden wollen.

Beisetzung Kaiserin Auguste Victoria am 19. April 1921 im Park Sanssouci. Dem Leichenwagen folgen die Familienangehörigen. Eröffnet wurde der Zug durch die tief verschleierte Kronprinzessin Cecilie und ihren Schwager Eitel Friedrich. In der zweiten Reihe gingen die Kaisersöhne (v.r.) August Wilhelm, Adalbert und Oskar. Ihnen folgten ihre Ehefrauen. Quelle: Sammlung Jörg Kirschstein

Was James Tobinson und seine Frau, die im Bericht der New York Times namenlos bleibt, vom Trauerzug selbst mitbekommen haben, ist ungewiss. Die amerikanische Tageszeitung hatte allerdings im Vorfeld davon berichtet, dass die „Ex-Kaiserin“ mit königlichen Ehren beigesetzt werden soll und Tickets für den Trauerzug zu Höchstpreisen auf Auktionen in Berlin verkauft werden – von mehreren tausend Goldmark für eine Karte ist die Rede. „Viele Amerikaner werden nach Potsdam reisen, die solche Tickets erworben haben“, schrieb die Zeitung.

Ärgerlich: Filme für die Kameras vergessen

Vermutlich sind die Tobinsons also nicht nur zufällig im Park, sondern selbst Zeuge des Großereignisses geworden. Nun sitzen sie auf der Bank vor Schloss Sanssouci und genießen den Park. Sie unterhalten sich, wie schön es hier sei und bereuen, dass sie keine Filme für ihre Fotokameras dabei haben.

Kaiserin Auguste Victoria mit gelbem Kleeblattdiadem im Schloss Hamburg, April 1913. . Quelle: Sammlung Jörg Kirschstein

Das ist der Moment, als sie durch ihre fremde Sprache die Aufmerksamkeit der Damen neben sich erregen. „Eine Menge versammelte sich, darunter viele Kinder. Die Frauen sagten den Kindern, dass wir abwertende Worte auf Französisch über die einstige Kaiserin gesagt hätten, dabei verstehen wir beide gar kein Französisch“, erzählt James Tobinson später.

Die Menge rückt näher, „Fremde!“ und „Franzosen!“ wird gerufen. Kinder beginnen Steine zu werfen. „Ich hatte solche Angst, es schnürte mir die Kehle zu“, wird die Ehefrau zitiert, „sie schlugen meinen Ehemann mit Spazierstöcken und Schirmen. Er versuchte mich zu beschützen während wir davonrannten.“ Hunderte Menschen folgen ihnen nun durch Sanssouci, geben sie zu Protokoll.

Drei Männer retten das Paar vor dem Mob

Doch zum Glück kommen ihnen auch drei Männer zu Hilfe. Ein „Sicherheitspolizist“ und zwei Zivilisten, so heißt es im Zeitungsbericht, schirmen das Pärchen ab. Sie nehmen die beiden Amerikaner zwischen sich und tragen selbst heftige Schläge davon, aber bringen sie unter Angriffen der wütenden Menge zu einem Polizeirevier in der Stadt. Dort helfen weitere Polizisten die wütende Menge aufzulösen.

„Wir wären wohl getötet worden, wenn es nicht diese drei Männer gegeben hätte“, meint James Tobinson, „die Polizei tat alles, was ihr möglich war.“ Er selbst bekam Schläge auf den Kopf und die Schultern, seine Frau trug eine blutige Nase davon und berichtet von Schlägen auf ihren Körper. Auch der vom Kopf gerissene Hut von Frau Tobinson wird erwähnt. Die Potsdamer Polizei erklärt: „Die Amerikaner traf keine Schuld und sie wünschen, dass diese Ereignisse nicht weiter verfolgt werden.“

New York Times: Deutschland entschuldigt sich für den „Potsdam Mob“. Quelle: New York Times

Allerdings muss die Regierung des Deutschen Reiches von dem Vorfall erfahren haben. Denn dort reagiert man prompt und entschuldigt sich offiziell. In einem Pressebericht vom 21. April 1921, der ebenfalls in der New York Times veröffentlicht wurde, heißt es: „Das Auswärtige Amt sandte heute eine Note an den Vertreter der amerikanischen Regierung in Berlin und drückte sein Bedauern über die Attacke aus.“ Seitdem war 100 Jahre lang nicht mehr die Rede davon.

Von Peter Degener