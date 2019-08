Innenstadt

Es ist wieder still geworden um den Wiederaufbau des Potsdamer Stadtkanals. Einer der zwei Bauvereine fürchtet daher nun sogar, dass sich das rot-grün-rote Bündnis, das sich seit der Kommunalwahl abzeichnet, überhaupt nicht für das Projekt interessiert.

Bauverein schreibt offenen brief an die Bündnispartner

„Mit Verwunderung haben wir als Bauverein erfahren, dass die vom Oberbürgermeister im vergangenen Winter angekündigte Revitalisierung des Potsdamer Stadtkanals in der neuen Kooperationsvereinbarung zur Bildung einer rot-grün-roten Stadtregierung nicht enthalten sein wird“, schreibt Willo Göpel, Vorsitzender des „ Bauvereins Potsdamer Stadtkanal von 1722“ in einem offenen Brief an die verhandelnden Fraktionen.

Dabei sei der Kanal „eines der wenigen großen, konkreten und in Abschnitten zügig umsetzbaren stadtklimawirksamen Projekte, das nachhaltige Verbesserungen bewirken kann und über bloße Bekenntnisse hinausging“, so Göpel weiter.

Willo Göpel, Vorsitzender des Bauvereins für den Stadtkanal, an der Kellertorwache. Quelle: Christel Köster

SPD , Grüne und Linke wollen sich nicht äußern

Die Fraktionschefs von SPD, Grünen und Linken geben sich bedeckt. „Wir sind mitten in den Kooperationsgesprächen und werden zu inhaltlichen Fragen erst Stellung nehmen, wenn diese abgeschlossen sind“, erklärt SPD-Fraktionschef Daniel Keller auf MAZ-Anfrage.

Auch Grünen-Chefin Janny Armbruster und Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg halten sich an diese Abmachung. „Nächste Woche“ werde man mehr sagen, kündigt Wollenberg immerhin an. Am Mittwoch findet die erste reguläre Sitzung der Stadtverordneten statt – dann könnte das Bündnis erstmals zusammen agieren.

Schubert hat das Thema in der Verwaltung wiederbelebt

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) will zur Frage, ob der Stadtkanal überhaupt Thema in den Verhandlungen war, ebenfalls nichts sagen. Doch zu seinem Herzensthema selbst, das er beim Neujahrsempfang überraschend als langfristiges Projekt auf seine Agenda als Rathauschef gesetzt hatte, teilt er gute Neuigkeiten mit: „Seit Jahresbeginn wird in der Verwaltung an der Wiederbelebung des Projekts gearbeitet, das hier lange Zeit keine hohe Priorität genossen hatte. Wir bereiten gerade die Unterlagen auf und gucken uns die seinerzeitigen Planungen an“, erklärt Schubert.

So voll ist der Kanal noch nie gewesen. Das Bild entstand nach einem Starkregen Anfang Juni 2019. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch Termine mit den zwei Bauvereinen soll es geben. Denn neben Willo Göpels recht jungem Verein existiert bereits seit langer Zeit der „Verein zur Wiederherstellung des Potsdamer Stadtkanals“ unter Vorsitz von Siegfried Benn. Diese Gruppe hatte die Rekonstruktion der ersten Teilabschnitte wie in der Yorckstraße forciert.

Stadt informiert sich in Siegen und Kiel über ähnliche Projekte

Außer diesen Gesprächen will Schubert auch Kontakt zu anderen deutschen Städten aufnehmen, die ähnliche Projekte bereits realisiert haben. So hat die Stadt Siegen einen überbauten Teil des Flüsschens Sieg zum Vorschein geholt und laut Schubert mit Uferterrassen eine hohe Aufenthaltsqualität geschaffen.

Ein weiteres Beispiel ist die Rekonstruktion des Kleinen Kiel-Kanals. „Anfang Oktober werde ich zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel sein und mich über dieses Projekt anschauen. Das wird dort mit gelebter Bürgerbeteiligung realisiert“, sagt Schubert, der auch in Potsdam die Bürger miteinbeziehen wolle.

Erneut betont er, dass es sich nicht um ein Projekt für die fünf Jahre währende Wahlperiode handle, sondern die Wiederherstellung des Kanals in einem Zeitraum von 30 Jahren realisiert werden wird. „Es würde mich freuen, wenn die Vorzüge des Stadtkanals für Grün und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt eine breite Unterstützung erhalten“, sagte Schubert.

Kleine Chronik des Stadtkanals Ein Stadtgraben ist ab dem 12. Jahrhundert zur Entwässerung nachgewiesen. 1722 wird der Graben begradigt, vertieft und an den Wänden mit Holz verschalt Ab 1756 wird der Kanal zur holländischen Gracht mit Sandsteinbrücken ausgebaut. 1809 gab es die erste belegte Beschwerde von Anwohnern wegen der Geruchsbelästigung. Im 19. Jahrhundert werden einzelne Brücken durch Eisenkonstruktionen ersetzt Seit 1945 war der Kanal durch Kriegsschutt nicht mehr schiffbar. In den Fünfziger Jahren werden mehrere Brücken instandgesetzt. 1961 wird die erste Brücke abgerissen und die Zuschüttung angeordnet, die sich bis in die Siebziger Jahre hinzieht. 1998 gründet sich der Förderverein für die Wiederherstellung des Stadtkanals unter Vorsitz von Siegfried Benn. 1999 beginnt der Wiederaufbau des Kanals. Zur Bundesgartenschau 2001 wird das erste 130 Meter lange Teilstück des rekonstruierten Stadtkanals zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Wilhelm-Staab-Straße eröffnet. Bis 2003 wird es bis zur Dortustraße verlängert. Die 130 Meter lange Einfahrt des Kanals bis zur früheren Kellertorbrücke wird bis 2009 ebenfalls rekonstruiert. 2005 findet der erste Kanalsprint des Kanuclubs Potsdam statt, wofür das leere Becken mit Wasser gefüllt wird. 2012 flutet das Localize-Festival flutet das trockene Kanalstück in der Yorckstraße mit Kunst und Musik. Ein zweiter Verein mit dem Namen „ Bauverein Potsdamer Stadtkanal 1722“ wird 2016 auf Initiative von Willo Göpel gegründet. Göpel errichtet bis 2017 auch die Kellertorwache am Beginn des Kanals als privates Wohnhaus wieder.

