Beliebte Babynamen in Potsdam: Emilia und Finn 2021 an der Spitze

Die Potsdamer Eltern gehen mit dem Trend: Die beliebtesten Babynamen 2021 in der Landeshauptstadt waren Emilia bei den Mädchen und Finn bei den Jungen. Das teilt das Standesamt auf MAZ-Anfrage mit. Emilia hatte den Spitzenrang bereits 2020 inne, Finn dagegen war im Vorjahr nicht unter den Top Fünf. Bundesweit gibt es noch keine Statistik, aber mehrere Onlineportale melden bereits Emilia deutschlandweit auf dem ersten Platz, während bei den Jungen offenbar Matteo der beliebteste Name deutscher Eltern geworden ist.

Viel Tradition auf der Namensliste

Einmal mehr haben die neugeborenen Potsdamer eher traditionelle Namen erhalten. Bei den Mädchen folgen auf Emilia Charlotte, Johanna, Anna und, etwas ungewöhnlicher, Leni. Im Vorjahr hatten hinter Emilia Charlotte, Anna, Ella und Emma gestanden. Der Name Emilia stammt aus dem Lateinischen, er wird zumeist mit „die Fleißige“ oder „die Eifrige“ übersetzt.

Die Herkunft des beliebtesten Jungennamen Finn ist dagegen nicht so eindeutig – es gibt gleich eine ganze Reihe von Theorien zur Abstammung des Namens. Möglicherweise kommt er aus dem Gälischen mit der Bedeutung „blond, weiß, hell“, aber auch im Irland des dritten Jahrhunderts wurde bereits von diesem Namen berichtet, außerdem sind skandinavische und altgriechische Herleitungen möglich. Auf den Plätzen zwei in der Beliebtheitsrangliste der Jungennamen folgt auf Finn der noch im Jahr 2020 erstplatzierte Emil, danach kommen Theo, Anton und Noah.

Seltene Namen: Huda, Rekja, Alaistair

Abgelehnt worden seien keine Vornamen, teilt das Standesamt mit. Es seien aber auch 2020 wieder einige einmalige und zuweilen ungewöhnlich wahrgenommene Babynamen vergeben worden. So krabbeln seit 2021 Mädchen durch die Stadt, die Allura, Enara, Femke, Fjell, Huda, Impala, Rekja, Rudine, Skylar und Wolke heißen. Der Name Wolke hat durch die Schauspielerin Wolke Hegenbarth einige Bekanntheit erlangt, Skylar wiederum ist ein Name, der im englischsprachigen Raum für Männer und Frauen gleichermaßen genutzt wird. Impala stammt aus der Zulu-Sprache, Huda ist arabisch, während Allura aus dem Französischen und Enara aus der baskischen Sprache stammt. Femke, Fjell und Rudine sind allesamt nordischer Herkunft.

Auch bei den Baby-Jungs finden sich sehr seltene Namen in der Statistik des Jahres 2021. Das Standesamt nennt beispielsweise Alastair, eine gälisch-schottische Variante von Alexander. Außerdem stehen der niederländische Name Bauke, der aus dem Althochdeutschen stammende Emery und der patronymische Namensvorsatz Fitz bei den Jungen auf der Liste mit Seltenheitswert. Jax, ein weiterer seltener Jungenname, bedeutet so viel wie „Gott ist gnädig“ – im Videospiel „Mortal Kombat“ aus den 1990er-Jahren ist Jax ein Soldat mit bionischen Armen. Lieven, Lumen, Othis und Ulysse vervollständigen die seltenen Jungennamen.

