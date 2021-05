Potsdam/Aachen

Ein Plüschtierheim in Ahlsdorf bei Aachen sammelt Spenden für das Potsdamer Tierheim.

Das 2018 von Marcel Ziarek initiierte Projekt nimmt ungebrauchte Kuscheltiere in gutem Zustand als Spende in Pflege und vermittelt sie über einen Online-Shop an neue Besitzer.

Von A wie Aachen bis P wie Potsdam

In einer Benefiz-Aktion arbeitet das Plüschtierheim derzeit zugunsten von Tierheimen in allen größeren Städten der Bundesrepublik, die in alphabetischer Reihenfolge mit 50 Prozent des Verkaufserlöses aus dem Online-Shop bedacht werden.

„Durch eine Adoption aus dem Plüschtierheim spendet ihr gleichzeitig ca. 50 Prozent echten Tieren in Not“, heißt es dazu auf der Internetseite des Projekts.

Eröffnet wurde die Spendenaktion mit dem Aachener Tierheim. Es folgten laut Ziarek das Berliner Tierheim, dann Chemnitz, Düsseldorf und Essen. Nach München, Nürnberg und Oberhausen werde aktuell für Potsdam gesammelt.

Die Spendenaktion für das Heim des Tierschutzvereins Potsdam an der Michendorfer Chaussee soll noch bis Mitte Juni laufen, sagte Zaire auf MAZ-Anfrage.

Ziel sei ein Betrag über 4350 Euro: „Somit überbieten wir vielleicht den Betrag von der letzten Spende an den Tierschutzverein Oberhausen“, dem laut Internetseite bisherigen Spendenrekord.

Von Volker Oelschläger