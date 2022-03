Potsdam

Unter dem Motto „#ZusammenfürdieUkraine“ findet am kommenden Mittwoch im Nikolaisaal in Potsdam ein Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine statt.

Auf der Bühne stehen werden unter anderen die Brandenburger Deutschrockband Keimzeit, die polnisch-deutsche Sängerin Balbina, die Jazzsängerin Katharine Mehrling, der Sänger Michael Heller, sowie die Pianistin Olga Shkrygunova. Begleitet werden sie teilweise vom Deutschen Filmorchester Babelsberg mit seinem Intendanten Klaus-Peter Beyer sowie vom Landespolizeiorchester Brandenburg mit seinem Dirigenten Christian Köhler. Durch den Abend führt Radio-Moderator Knut Elstermann.

Kulturministerin Manja Schüle hat die Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft für das Konzert hat Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) übernommen. Sie sei froh und dankbar, „dass viele wunderbare Musikerinnen und Musiker beim Solidaritätskonzert #ZusammenfürdieUkraine auftreten. In dieser größten Bedrohung unserer Welt und unserer Werte seit dem Zweiten Weltkrieg geht es darum, zusammenzustehen“, so Schüle in einer Mitteilung.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Konzert ist eine 3G-Veranstaltung mit FFP2-Masken-Pflicht. Wer nicht mehr reinkommt, kann das Konzert als Stream unter www.nikolaisaal.de/zusammenfuerdieuk-raine-stream verfolgen. Die Veranstalter rufen zu Spenden auf. Das Geld geht an den Freundes- und Förderkreis des Klinikums Ernst von Bergmann, Stichwort: ‘Medizinische/humanitäre Hilfe für die Ukraine‘. Spendenkonto: · IBAN: DE95 1207 0024 0309 2665 00 (BIC: DEUTDEDB160).

Von MAZonline