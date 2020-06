Bergmann-Klinik: 2700 Beschäftigte erhalten bald Tariflohn

Potsdam

Mehr als 2700 Beschäftigte der Bergmann-Klinikgruppe sollen demnächst wieder nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) habe am Donnerstag die Geschäftsführung beauftragt, die Vollmitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg (KAV) für die ersten drei Gesellschaften der Klinikgruppe zu beantragen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Damit vollzieht Schubert seine Ankündigung aus der Stadtverordnetenversammlung vom Mittwoch.

Hauptklinik und zwei Töchter kehren als erstes zurück

Zuerst sollen das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ selbst (2380 Mitarbeiter), das Klinikum Westbrandenburg am Standort Potsdam (239 Mitarbeiter) und die Diagnostik GmbH (105 Mitarbeiter) dem KAV beitreten. „Mit der Rückkehr der drei Gesellschaften gehen wir den ersten Schritt“, sagt Schubert, „tarifgerechte Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wesentliche Bestandteile, um in Zeiten von Fachkräftemangel als attraktiver Arbeitgeber neue Fachkräfte für sich zu gewinnen.“

Lob für Bürgerbegehren und Gewerkschaft

Der Oberbürgermeister hatte im vergangenen Jahr Vorschläge zu einer schrittweisen Rückkehr in den Tarifvertrag gemacht. Seitdem sind auch zwei Bürgerbegehren für faire Arbeitsbedingungen und Entlohnung in der Klinikgruppe gestartet worden. Die Stadtverordneten votierten Anfang Mai für eine Rückkehr in den Tarifvertrag. Dies sehe Schubert „als Ergebnis der Engagements der Initiative des Bürgerbegehrens und des jahrelangen Drucks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi“.

