Bergmann-Klinik: Das ist die Corona-Kommission

Potsdam

Die Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hat begonnen. Am Donnerstagvormittag konstituierte sich die Untersuchungskommission im Plenarsaal des Stadthauses.

Die 13-köpfige Kommission wählte dabei den Brandenburger Virologen Frank Torsten Hufert zum medizinischen Leiter der Kommission. Er führt gemeinsam mit der früheren Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) das Gremium mit Mitgliedern aus den Bereichen Gesundheitswesen, Krankenhausbau, Recht und Gewerkschaft. Binnen sechs Monaten soll die Corona-Kommission dem Aufsichtsrat des Klinikums und auch den Stadtverordneten einen Abschlussbericht vorlegen, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte.

Anzeige

Kommission untersucht interne Vorgänge und Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung

Geprüft werden soll, ob die im Bericht des Robert-Koch-Institutes benannten Mängel auf grundlegenden organisatorischen und hygienischen Defizite im Klinikum beruhen und ob es deshalb zu Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen beim Ausbruchsgeschehen Covid-19 im Klinikum EvB gekommen ist. Untersucht werde auch das Zusammenwirken des Aufsichtsrates, der Verwaltung der Landeshauptstadt, der Gesellschaft sowie der politischen Gremien in dieser Situation.

Weitere MAZ+ Artikel

„„Mit der Arbeit der Kommission wollen wir dazu beitragen, dass das Potsdamer Klinikum als eine der größten Kliniken im Land Brandenburg wieder den medizinischen Versorgungsauftrag vollumfassend erfüllen kann. Wir brauchen starke Kliniken und einen starken öffentlichen Gesundheitsdienst, in den die Menschen Vertrauen haben. Das hat sich gerade in der Corona-Pandemie der vergangenen Wochen gezeigt“, erklärte Anita Tack im Anschluss an die konstituierende Sitzung.

Sie forderte zugleich, dass eine gute personelle, finanzielle und materielle Ausstattung im öffentlichen Gesundheitsdienst vorhanden sein müsse, um solche Krisen meistern zu können. „Wir als Kommission wollen unseren Beitrag leisten, dass dies am Klinikum Ernst von Bergmann und im Gesundheitsamt Potsdam künftig gesichert ist“, so Tack.

Frank Hufert leitet das Institut für Mikrobiologie & Virologie der MHB

Neben der Politikerin leitet der Virologe Frank Hufert (61) die Kommission. Seit 2014 ist er Gründungsdirektor des Instituts für Mikrobiologie & Virologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB), das seinen Sitz in Senftenberg hat. Er ist auch Mitglied der Fakultät für Naturwissenschaften an der Brandenburgischen Technischen Universität und Vorsitzender des Fakultätsrats der neuen Fakultät für Gesundheitswissenschaften mehrerer brandenburgischer Universitäten und Hochschulen.

Der Forscher hat schon an mehreren Corona-Studien mitgearbeitet

Gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern hat Hufert erst Anfang Mai zwei Covid-Studien veröffentlicht, die sich einerseits mit Schnelltests des Virus befassen, aber auch mit der Reaktion auf die Corona-Pandemie in Deutschland. Das zusammengefasste Ergebnis Huferts und seiner Kollegen: Strikte Regeln, wie sie in asiatischen Ländern angewandt wurden, seien nötig. Abstandsregeln, Gesichtsschutz und auch die Nutzung digitaler Technik zur Nachverfolgung von Kontakten zwischen den Menschen ermöglichte demnach eine reduzierte Infektionsrate, die das Gesundheitssystem aushält.

Die übrigen Mitglieder der Kommission im Überblick

Zu den weiteren Mitgliedern der Corona-Kommission gehören: Die frühere Geschäftsführerin des Cottbusser Carl-Thiem-Klinikums Heidrun Grünewald und der Jurist Thomas Barta, der früher die Abteilung Gesundheit im Ministerium war. Die Oberärztin Sonja Hansen vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Berliner Charité, der Arbeitsmediziner Till Geißler und der Professor für Pflegewissenschaft. Thomas Boggatz, von der BTU Senftenberg konnten ebenfalls gewonnen werden.

Die Perspektive der Patienten vertritt Ruth Hecker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS). Außerdem gehören der Kommission der Krankenhausarchitekt Peter Maron, die Verdi-Gewerkschaftsvertreterin Meike Jäger, der Rechtsanwalt Wolfgang Kuhla und die Organisationsberaterin Annette Gebauer an, die Expertin für die Organisation von zwingend hochverlässlichen Einrichtungen ist.

Die Expertenkommission arbeitet auf ehrenamtlicher Basis, die Mitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung. Für gutachterliche Stellungnahmen werden sie mit den üblichen Honoraren vergütet.

Oberbürgermeister und Aufsichtsrat halten sich zurück

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und die Sozialbeigeordnete und Aufsichtsratschefin des Klinikums, Brigitte Meier, wollten sich auf MAZ-Anfrage nicht zum Beginn der Aufarbeitung durch die Kommission äußern. Beide verwiesen auf die Unabhängigkeit der Corona-Kommission, die nicht durch Aussagen beeinflusst werden solle. Künftig soll laut Stadt zudem eine externe Geschäftsstelle die Arbeit der Kommission unterstützen.

Von Peter Degener