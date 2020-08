Potsdam

Bittere Pille für das kommunale Klinikum „ Ernst von Bergmann“: Für das laufenden Jahr rechnet man im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ mit einem Defizit in Höhe von rund 18 Millionen Euro – mit dieser Botschaft wurden die Stadtverordneten dem Vernehmen nach am Mittwochabend im nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses konfrontiert. Bei diesen 18 Millionen resultiert der Löwenanteil aus den Kosten, die durch die Corona-Pandemie verursacht worden sind – in Höhe von etwa 14 Millionen Euro für dieses Jahr und damit höher als bisher bekannt. Dem Vernehmen nach muss das Klinikum deshalb voraussichtlich noch vor Jahresende Kredite aufnehmen.

Langfristig schwerer wiegen aber wohl die Auswirkungen der Rückkehr zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD), die mehrheitlich von den Stadtverordneten – der Rathauskooperation, der Fraktion Die Andere sowie von Teilen der CDU – beschlossen worden ist. Innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren wird dem Vernehmen nach aufgrund der Rückkehr zum TVöD mit einem Defizit im zweistelligen Millionenbereich gerechnet. Unklar scheint, wer für die Defizite aufkommen soll.

Aufgrund der beschlossenen Tarifregelung würden die Tochterfirmen unrentabel mit der Folge, dass die Leistungen möglicherweise von außen eingekauft werden müssten und bisherige Arbeitsplätze gefährdet sind.

Von Ildiko Röd und Alexander Engels