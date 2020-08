Potsdam

Es klingt wie ein wirtschaftlicher Offenbarungseid am Potsdamer Bergmann-Klinikum: „Der Tarif des öffentlichen Dienstes ist aus konzerneigener wirtschaftlicher Kraft nicht möglich.“ Die Geschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt erklärten vor der Sitzung der Stadtverordneten am Mittwoch, dass ihr Unternehmen eine tarifliche Entlohnung (TvöD) nicht bezahlen kann, wenn die Stadt als Gesellschafterin nicht dauerhaft einen Zuschuss an ihre Krankenhaus-Gruppe zahlt.

Klinik erwartet Dauerzuschuss von der Stadt

Am vorigen Freitag habe man die Belegschaft über den Stand zur Umsetzung der Tarifzahlung informiert, so die Geschäftsführung. In dem Brief heißt es: „Wir sind weiterhin unverändert davon überzeugt, dass die Landeshauptstadt Potsdam zu ihrer Verantwortung und zu ihrem kommunalen Klinikum steht und die Mehrausgaben durch die TVöD-Anwendung refinanziert.“

Die Stadtverordneten hatten im Juni beschlossen, dass die Stadt ihr Krankenhaus anweisen soll, als Vollmitglied in den Kommunalen Arbeitgeberverband zurückzukehren. Damit verbunden ist die Tarifzahlung für nichtärztliches Personal, die von der Krankenhausspitze rückwirkend zum 1. Juni 2020 zugesichert worden ist.

Tarif nur für drei Klinik-Töchter

Allerdings gilt dies nicht für alle Tochtergesellschaften: das Klinikum selbst, die Potsdamer Außenstelle des Klinikums Westbrandenburg und die Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH. Ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der Service-Gesellschaften sowie der Polikliniken. Begründet wird der Ausschluss von den Geschäftsführern mit rechtlichen Problemen. Die Bedenken: Die Stadt könnte mit einer Beihilfe für die Lohnzahlung das Wettbewerbsrecht verletzen, denn ohne Zuschuss könnten Privatanbieter dieselbe Leistung zu günstigeren Preisen erbringen.

Die Gewerkschaft Verdi kämpft unterdessen für eine komplette Rückkehr der Unternehmensgruppe in den Tarif. Sie hatte zu einer Demonstration am Mittwochnachmittag aufgerufen.

Erneut Demonstration der Angestellten

Eine derer, die Mittwoch auf die Straße gingen, war Krankenschwester Elvira. „Ich habe es satt, dass die Versprechen immer wieder gebrochen werden“, sagte sie. „Aber die Hauptsache ist ja, dass die Obrigkeit genug Geld bekommt. Ich habe keinen Bock mehr drauf.“

Gut 100 Leute erschienen vor dem Bergmann-Klinikum am Mittwochnachmittag zu einer Kundgebung mit anschließender Demonstration. Die Protestierenden forderten, dass die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, dass auch die Angestellten des Bergmann-Klinikums nach dem TVöD bezahlt werden sollten. Zudem forderten Sie von der Leitung, dass auch ihre vorherige Berufserfahrung dazugezäht würde – das hätte die Geschäftsführung bislang noch nicht bestätigt, sagten sie. Viele der Demonstranten wollten nicht mit der Presse reden. „Es gibt nichts neues zu sagen, was Sie nicht eh schon längst wissen“, sagte eine Demonstrantin.

