Innenstadt

Das Potsdamer Klinik-Gruppe „Ernst von Bergmann“ will noch in diesem Jahr 22 Geflüchtete aus der Ukraine als Krankenpfleger und Pflegehelfer einstellen. Wie Klinik-Sprecherin Theresa Decker am Donnerstag informierte, sollten die Ukrainer planmäßig nach Potsdam kommen, sind des Krieges wegen aber bereits da. Sie werden nach einer Qualifizierung in Potsdam, Bad Belzig oder Forst eingesetzt, wo, ist Decker zufolge noch nicht klar.

Für weitere 22 Geflüchtete aus der Ukraine läuft derzeit ein Anerkennungsverfahren ihrer beruflichen Abschlüsse als Pflegefachkräfte. Sie sollen nach einem Sprachkurs in Forst eingesetzt werden, „spätestens in einem Jahr“, wie Decker sagte.

Nach drei Lehrjahren mitten in einer weltweiten Pandemie haben zudem 14 Pflege-Azubis ihre Prüfungen abgelegt und werden feierlich verabschiedet. Zehn von ihnen starten anschließend noch einmal neu im Klinikum „Ernst von Bergmann“, diesmal als fertig ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegende. Die 14 Pflege-Azubis waren Teil des letzten Jahrgangs der „alten“ Pflegeausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Die neue, generalistische Ausbildung war zum April 2020 gestartet.

Auch sieben Azubis der Krankenpflegehilfe haben ihre Zeugnisse erhalten; eine Krankenpflegehelferin verstärkt ab sofort die Teams im Bergmann-Klinikum, vier wechseln in die dreijährige Pflegeausbildung – eine verlängert ihre Ausbildung in der Klinik-Gruppe. Schon am 4. April starten die nächsten 33 Azubis zur Pflegefachkraft und zehn zum Pflegehelfer.

Aktuell befinden sich 37 ausländische Pflegefachkräfte bzw. Pflegehelfer im Anerkennungsverfahren zur Gesundheits- und Krankenpflege oder Anästhesietechnischen Assistenz, davon 32 aus der Ukraine. Dazu kommen 21 philippinische Kollegen.

Von maz-online/rai