Klinikums-Geschäftsführung warnt vor schneller Tarifrückkehr

Innenstadt

Die neue Geschäftsführung des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ warnt vor einer übereilten Rückkehr in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes: „Wir haben Verständnis für die berechtigten Interessen unserer Mitarbeiter“, heißt es in einer am Mittwoch herausgegebenen Mitteilung: „Eine faire und attraktive Bezahlung ist auch aus unserer Sicht nötig. Insbesondere respektieren wir die Entscheidung unseres Gesellschafters, den Tarifvertrag für die Klinikgruppe vollständig umsetzen zu wollen.“

Die Interims-Geschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt (v.l.). Quelle: Bernd Gartenschläger

In ihrer Mitteilung weisen die Geschäftsführer allerdings darauf hin, dass auch die Stadt als Eigentümer nach diesem Beschluss in der Pflicht ist: „Wir weisen jedoch darauf hin, dass die tarifliche Mehrbelastung in Höhe von bis zu 14,5 Millionen Euro schon im ersten Jahr kompensiert werden muss, um die Leistungsfähigkeit der Klinik-Gruppe zu erhalten. Wir sind überzeugt, dass die Stadtverordnetenversammlung sich ihrer Verantwortung bewusst ist.“ Nicht zuletzt müssten die „Konsequenzen aus der zusätzlichen Personalkostenbelastung auch für die Tochtergesellschaften überprüft“ werden.

Wie berichtet, liegen den Stadtverordneten am Mittwoch zwei Anträge auf Tarifangleichung für das nichtärztliche Personal in den Gesellschaften des Klinikums vor. Als mehrheitsfähig gilt der von der rot-grün-roten Rathauskooperation eingebrachte Antrag auf Tarifangleichung zum 1. Juni für alle Unternehmen des Klinikums, in denen Potsdam alleinige Gesellschafterin ist.

Für die übrigen Klinikums-Töchter soll die Rathausspitze laut Beschluss Verhandlungen für eine baldige Tarifrückkehr mit den jeweiligen Mit-Gesellschaftern aufnehmen. Die SPD hat am Dienstag angekündigt, dass zeitgleich in den betreffenden Kommunen Bandenburg ( Havel), Bad Belzig und Forst ( Lausitz) sowie im Kreistag von Potsdam-Mittelmark entsprechende Anträge gestellt würden.

Die von der Klinikums-Geschäftsführung genannten 14,4 Millionen Euro wären laut früheren Mitteilungen der erforderliche Betrag, um die Tarifrückkehr in allen Unternehmen des Klinikums für ein komplettes Jahr zu finanzieren. Auf Anfrage der Fraktion Die Andere hatte das Rathaus diese Summe unter Einrechnung einer Refinanzierung aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz zuletzt auf rund 12 Millionen Euro nach unten korrigiert.

Die Andere hat für die Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit den Vertretern der Partei und von BVB/Freie Wähler einen Antrag auf sofortige Tarifrückkehr für alle Unternehmen des Klinikums vorgelegt. Der Wortlaut ist deckungsgleich mit dem des Bürgerbegehrens für eine faire Bezahlung am Klinikum, der aktuell im Innenministerium geprüft wird.

Ausdrücklich begrüßen die Geschäftsführer des Klinikums die im Antrag der Rathaus-Kooperation vorgesehene Einsatzprämie von jeweils 500 Euro für alle Mitarbeiter an den Potsdamer Standorten: „Die Prämie für das gesamte Klinikpersonal ist ein starkes Signal und bestätigt die damit verbundene Wertschätzung für die Arbeit unserer Beschäftigten.“ Der geplante Zuschuss in Höhe von 900.000 Euro beweise das Verantwortungsbewusstsein der Stadt als Gesellschafter des Klinikums.

Von Volker Oelschläger