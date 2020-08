Innenstadt

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ am Mittwoch zu einer Kundgebung mit abschließender Demonstration durch die Innenstadt auf. Beginn ist um 15 Uhr am Hauteingang des Klinikums.

Anlass der Kundgebung soll ist die noch immer unklare Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses zur Tarifrückkehr des Klinikums und seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaften zum 1. Juni 2020 sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter anderem durch zusätzliches Personal.

Verdi : „Es fehlt an der Umsetzung“

Die Gewerkschaft begrüße ausdrücklich den Anfang Mai verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss, so der zuständige Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz: „Jetzt fehlt es aber an der Umsetzung.“

Für die Beschäftigten im Klinikum und der Diagnostik sei „nicht geregelt, ob die zurückgelegte Berufserfahrung anerkannt wird“. Für die Beschäftigten im Service, Catering, Sozial und Poliklinik sei derzeit „keine Umsetzung des Beschlusses und Entlohnung nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in Sicht“.

Aus Sicht der Gewerkschaft brauche es „eine klare Weisung des Gesellschafters, also der Stadtverordnetenversammlung, und von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gegenüber der Geschäftsführung“.

Forderungen von zwei Bürgerbegehren

Mit ihren Beschluss zur Tarifrückkehr hatte die Stadtverordnetenversammlung die Forderung eines erfolgreichen doppelten Bürgerbegehrens übernommen, das innerhalb kurzer Zeit von insgesamt rund 34.000 Potsdamern unterstützt worden war.

Die Initiatoren der Bürgerbegehren vom Bündnis Gesunde Zukunft Potsdam haben zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass sie wegen anhaltender Verzögerungen rechtliche Schritte „bis hin zur Klage“ prüften: „Der Oberbürgermeister hat eine Rechtspflicht zum Vollzug des Stadtverordnetenbeschlusses.“

Stadt gewährt Bündnis Akteneinsicht

Nach Mitteilung von Bündnis-Sprecher Jörg Kwapis reagierte die Stadt mit der Mitteilung, dass die Stadtverordnetenbeschlüsse „in der Umsetzung“ seien. Ein Antrag auf Akteneinsicht sei gewährt, ein Gesprächsangebot unterbreitet worden. Derzeit werde der Termin abgestimmt.

Die Klinikums-Geschäftsführung hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass die Tarifrückkehr und die Corona-Krise für die Gesellschaft Zusatzkosten in zweistelliger Millionenhöhe verursachten.

Bürgerbündnis für Zuschüsse

Das Bürgerbündnis will am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung beantragen, dass die Stadt dem Klinikum zunächst zeitweise einen jährlichen Zuschuss von acht Millionen Euro zum Ausgleich steigender Betriebskosten und außerdem Garantien für notwendige Investitionskredite gewährt.

