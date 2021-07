Innenstadt

Nach der weitgehenden Rückkehr zum Tarif des öffentlichen Dienstes will das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ in Potsdam bis zum Frühjahr 2022 auch die Forderungen des zweiten Bürgerbegehrens erfüllen. „Inhaltlich“ sei „vieles schon umgesetzt“, sagte Klinikums-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt gegenüber MAZ.

Fixiert wurden die Forderungen des Begehrens „Für bessere Arbeitsbedingungen“ von den Stadtverordneten im Mai 2020 mit dem Beschluss für einen „Personalbesetzungs- und Entlastungsplan“, der etwa Vorgaben zu Personal-Untergrenzen enthalten sollte, und einer Evaluation zur „Zufriedenheit der Mitarbeiter“.

Zeitverzug wegen Corona-Ausnahmezustands

Beides sollte laut Stadtverordnetenbeschluss im vierten Quartal 2020 vorgelegt werden. Der Zeitplan sei wegen des Corona-Ausnahmezustands nicht zu halten gewesen, sagt Schmidt, der die Geschäftsführung des Hauses erst im April 2020 übernommen hatte.

Mit Entlastungskonzepten und einem „Fünf-Punkte-Plan ,Starke Pflege in der Klinikgruppe EvB’“ sei in den vergangenen Monaten allerdings bereits ein „umfangreiches Programm aufgelegt“ worden, das nach Abstimmung mit dem Gesellschafter im Herbst per Betriebsvereinbarung festgeschrieben werden soll.

Personaluntergrenzen für alle Stationen

Pflegedirektorin Katrin Fromm verweist auf eine vom Bundesgesundheitsministerium 2018 verabschiedete und später ergänzte „Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung“, nach der seit Februar 2021 für viele Stationen eine Mindestbesetzung von einer Pflegekraft pro zehn Patienten am Tag und 20 Patienten in der Nacht gilt: „Wir setzen die Planung so auf, dass auch in den Fachgebieten ohne Personaluntergrenzen die gleichen Schlüssel gelten.“

Als Reserve sei neben Leiharbeitskräften ein sogenannter Flexpool mit aktuell rund 20 Mitarbeitenden auf sechs Vollstellen eingerichtet worden, die im Falle von Personalknappheit einspringen.

Ukrainer und Syrer als Pflegekräfte

Laut Schmidt ist das Klinikum nach dem Notbetrieb im ersten Corona-Lockdown noch immer nicht auf Volllast hochgefahren, weil Pflegepersonal fehle. Von gut 30 Stationen seien zwei noch immer geschlossen. „Möglicherweise wären diese Stationen zu einem früheren Zeitpunkt trotzdem betrieben worden“, sagt er: „Und das tun wir heute nicht.“

Spürbare Entlastung erhoffe sich das Klinikum mittelfristig durch eine Ausbildungsoffensive und die Bindung internationalen Pflegepersonals. Von Dezember 2019 bis Mai 2021 sei der Pflegebereich um 45 auf 1038 Vollkräfte aufgestockt worden. Hinzu kämen demnächst rund 35 Fachkräfte etwa aus der Ukraine, Iran und Syrien, die zum Teil am Klinikum ausgebildet wurden. Eine weitere Kooperation werde gerade mit den Philippinen angebahnt.

Klinikum holt Service-Mitarbeitende zurück

Lob von den Linken kam am Mittwoch für eine von Schmidt bekannt gegebene Rückführung von rund 140 Mitarbeitern der Servicegesellschaft Ernst von Bergmann ins Klinikum. Die Mitarbeitenden des OP-Service sollen demnach zum 1. Oktober, die Mitarbeitenden des Stationsservice zum 1. November vom Klinikum übernommen werden.

„Ich begrüße diese Maßnahme sehr“, sagte Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg, „ist sie doch ein erster Schritt auf dem Weg, die Tochtergesellschaften wieder in das Klinikum zu integrieren.“ Die Ausgliederung von Mitarbeitern zu schlechteren Tarifkonditionen unter der alten Klinikums-Geschäftsführung war ein zentraler Kritikpunkt der Initiatoren des doppelten Bürgerbegehrens „Gesunde Zukunft Potsdam“.

Die von den Stadtverordneten angeforderte Evaluation zur „Zufriedenheit der Mitarbeiter“ soll laut Geschäftsführer im Frühjahr 2022 in Auftrag gegeben werden, „wenn alle Projekte umgesetzt sind und greifen“.

Kritik an Zeitpunkt von Verdi-Umfrage

Schmidt erneuerte mit Blick auf den Corona-Ausnahmezustand seine Kritik am Zeitpunkt einer von der Gewerkschaft Verdi durchgeführten Umfrage zur Arbeitsbelastung, an der sich laut Verdi 500 der insgesamt 1400 nichtärztlichen Mitarbeiter des Hauses beteiligt haben. 89 Prozent der Teilnehmer hätten etwa angegeben, dass sie „regelmäßig enormen Arbeitsstress“ erlebten.

Wie berichtet, fordert die Gewerkschaft einen Tarifvertrag „Entlastung“ noch vor Ablauf des Jahres und droht mit Arbeitskampf. Mehr als ein Jahr sei seit dem Stadtverordnetenbeschluss „für bessere Arbeitsbedingungen“ vergangen, „ohne das etwas passiert“ sei.

Schmidt pariert, für die Umsetzung dieser Forderungen benötige das Haus keinen Tarifvertrag, dafür gebe es die Betriebsvereinbarung. Er begrüße allerdings, „dass Verdi sich für die Pflege einsetzt. Das tun wir nämlich auch“.

