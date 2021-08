Potsdam

Im Konzern des kommunalen Klinikums Ernst von Bergmann (EvB) gibt es auch künftig nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Anders als für die übrigen Standorte werde es für die EvB-Kliniken in Forst und Bad Belzig keine Rückkehr zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD) geben.

Stattdessen würden „hausindividuelle Lösungen gesucht und umgesetzt, die sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Standorts orientieren“, sagte EvB-Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Anfrage: „Unser Ziel ist es, die Mitarbeitenden an der Lohnentwicklung teilhaben zu lassen und gleichzeitig den Fortbestand der Klinikstandorte dauerhaft weiter zu sicher.“

Mai-2000-Beschlüsse mit klarem Auftrag

Die Rückkehr zum TvÖD für die nichtärztlichen Beschäftigten des EvB ist von den Stadtverordneten im Mai 2020 unter dem Eindruck eines doppelten Bürgerbegehrens für eine faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen am Klinikum beschlossen worden.

Teil des Beschlusses war die Aufnahme von Verhandlungen für Unternehmenstöchter mit weiteren Gesellschaftern wie im Falle der Lausitz-Klinik Forst und der Klinik Bad Belzig, bei denen die Stadt Forst bzw. der Landkreis Potsdam-Mittelmark Partner sind.

Im Falle von Bad Belzig wurde der Landrat vom Kreistag nur wenige Tage nach dem Potsdamer Stadtverordnetenbeschluss beauftragt, das Krankenhaus „in seiner Eigenschaft als Gesellschafter ... in die Tarifbindung zurückzuführen“. Doch warum wird das nicht umgesetzt?

Katrin Eberhardt, Geschäftsführerin der Klinik Bad Belzig, verweist auf Einvernehmen mit Betriebsrat und Belegschaft vor Ort zum Haustarif.

EvB Potsdam argumentiert ökonomisch

Hans-Ulrich Schmidt als Geschäftsführer des Potsdamer Klinikums, das 75,1 Prozent der Gesellschaftsanteile an Bad Belzig hält, argumentiert ökonomisch: „Um den Fortbestand des Klinikstandortes weiterhin zu sichern“, müsse sich die Tarifregelung „jederzeit an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Klinikstandorts in Bad Belzig orientieren. Unser Ziel ist es, den kommunalen Klinikstandort in Bad Belzig auf Dauer zu halten“.

Das Problem: Ebenso wie in Potsdam müsste die Zahlung nach TvÖD in Bad Belzig gegebenenfalls über Zuschüsse der Gesellschafter ausgeglichen werden.

Stefan Wollenberg als Fraktionsvorsitzender der Potsdamer Linken spricht von einem Dilemma. Zahlen müsste nach seiner Ansicht der Landkreis als zuständige „Gebietskörperschaft“. Potsdam könne keine ortsfremden Unternehmen subventionieren.

Bad Belzig „nicht unser Wirkungskreis“

Ähnlich argumentiert Potsdams SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Bad Belzig sei „nicht in unserem Wirkungskreis als Landeshauptstadt“. Am Ende müsse es allerdings das Ziel sein, die Mitarbeitenden besser zu bezahlen. Das letzte Wort bei der Einführung des TvÖD hätten der Kreistag und Landrat Wolfgang Blasig (SPD).

Der Landkreis aber zeigt auf das Potsdamer Klinikum: „Die Gesellschafterversammlung müsste einen Beschluss fassen, und das Klinikum als Muttergesellschaft hält derzeit die Mehrheitsanteile an der Tochter“, sagt Sprecherin Andrea Metzler auf MAZ-Anfrage: „Der Landkreis kann alleine also überhaupt nichts machen.“

Landkreis will Klinik zurück

Damit spielt sie auch auf laufende Bemühungen des Landkreises zur Rücknahme der Bad Belziger Klinik in Eigenregie an, das vom Mehrheitsgesellschafter EvB Potsdam 2013 als stark defizitäres Unternehmen übernommen und saniert worden ist.

Wie berichtet, hat der Kreistag Landrat Blasig beauftragt, Rückkauf-Verhandlungen mit Potsdam aufzunehmen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) der sich vor einem Jahr noch selbst für einen Komplettverkauf der Potsdamer Anteile an den Landkreis ausgesprochen hatte, ist heute anderer Meinung.

OB Schubert sieht Korrekturbedarf

Gegenüber MAZ räumte er aber Korrekturbedarf bei den Mitsprachemöglichkeiten des Landkreises ein, um „auf Augenhöhe“ miteinander zu agieren. Anders als in Forst habe das EvB Bad Belzig nicht einmal einen eigenen Aufsichtsrat: „Wir wollen mit den Kollegen schon weiterhin ein gemeinsames starkes Krankenhaus für die Region sein.“

Verhandlungsmasse gibt es. Eine Umfrage der MAZ unter Kreistagspolitikern hatte ergeben, dass keiner von ihnen das Bad Belziger Krankenhaus allein für wirtschaftlich überlebensfähig hält. Auch künftig müsse es im Verbund mit einem großen Haus wie dem EvB oder dem Städtischen Klinikum in Brandenburg/Havel zusammenarbeiten.

Bad Belzig als Niedriglohnbereich

Massive Kritik am Agieren Potsdams in Bad Belzig kommt von der Fraktion Die Andere: „Es liegt der Verdacht nahe, dass in Bad Belzig ein Niedriglohnbereich innerhalb der EvB-Klinikgruppe erhalten werden soll“, sagt Lutz Boede, der juristischen Widerstand ankündigt: „Spätestens wenn der TvÖD in Bad Belzig durchgeklagt ist, wird Potsdam wohl wieder verkaufen wollen.“

Von Volker Oelschläger