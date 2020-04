Bergmann-Klinikum legt Corona-Liste vor

Potsdam

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hat eingelenkt und der Landeshauptstadt die Dokumentation zum Ausbruch des Coronavirus innerhalb des Krankenhauses – die sogenannte Linelist – vorgelegt. Darüber informierte die Stadt die MAZ am Donnerstagabend auf Anfrage. Die Unterlagen, so heißt es, würden nun geprüft.

Damit bestätigt das Rathaus Recherchen der MAZ, wonach das Klinikum gegen Weisungen der Stadt verstoßen und ihr die Listen, die für die Aufarbeitung und Nachverfolgung der außer Kontrolle geratenen Coronavirus-Verbreitung elementar sind, zwei Wochen lang vorenthalten hat. Trotz mehrfacher Mahnungen verweigerte das Klinikum die Herausgabe. Zuletzt hatte die Stadt dem Klinikum ein 24-Stunden-Ultimatum gesetzt und ein Zwangsgeld von wenigstens 25 000 und bis zu 50 000 Euro angedroht.

Gespräch im Gesundheitsministerium

In die Unstimmigkeiten hatte sich auch Brandenburgs Gesundheitsministerium eingeschaltet – auch, weil Potsdam seinerseits seiner Meldepflicht gegenüber dem Land nicht ausreichend nachgekommen ist. Für Donnerstag lud das Ministerium zu einem „aufsichtlichen“ und offenbar auch klärenden Gespräch. Anwesend waren laut Ministerium Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), die Gesundheitsbeigeordnete und Chefin des Krisenstabs der Verwaltung, Brigitte Meier ( SPD), Amtsärztin Kristina Böhm, Mitglieder des Krisenstabs, die Krankenhaushygienikerin des Klinikums sowie Abteilungs- und Referatsleiter des Ministeriums. In dem vertraulichen Gespräch sei es unter anderem um den aktuellen Sachstand im Klinikum, um die Analyse des Infektionsgeschehens und um die Optimierung des Meldewegs von meldepflichtigen Daten gegangen. Man habe sich außerdem darüber verständigt, wie ein personelle Unterstützung des St. Josefs-Krankenhauses der Alexianer, das seit dem Aufnahme- und Verlegungsstopp am Klinikum die zentrale Notaufnahme für Potsdam stellt, realisiert werden kann.

St. Josefs-Krankenhaus kämpft weiter gegen Personalnot

Wie berichtet, hatte das St. Josefs-Krankenhaus am Mittwoch wegen Personalnot den Aufnahmestopp für weitere schwere Covid-19-Fälle verkündet. Mit der Verlegung erster Corona-Intensiv-Patienten in andere Kliniken hat das Krankenhaus bereits am Dienstag begonnen. „Unser personeller Engpass zeigt sich insbesondere im intensivmedizinischen Bereich, sowohl ärztlicher- als auch pflegerischerseits“, erklärt Krankenhaussprecher Benjamin Stengl. Um die zwölf Covid-Intensivbetten wieder belegen zu können, „benötigen wir zusätzlich zehn Vollzeitkräfte in der Pflege und zwei Vollzeitkräfte im Ärztlichen Dienst/Anästhesie.“ Zwölf weitere Vollzeitkräfte in der Pflege fehlten, um alle 74 Betten auf der Covid-Normalstation zu versorgen.

Erste Kliniken haben dem Krankenhaus inzwischen Unterstützung angekündigt. Signale gebe es aus den Krankenhäusern St. Hedwig in Berlin-Mitte und St. Josephs in Berlin-Weißensee sowie aus der Personalservicegesellschaft der Alexianer. „Weitere Rekrutierungen aus der Oberlinklinik laufen auf Hochtouren“, so Stengl. Zehn Vollzeitkräfte seien bereits gefunden.

Nach zwei negativen Corona-Tests dürfen auch Bergmann-Kräfte helfen

Auch das Bergmann-Klinikum bemüht sich laut Stengl, „sukzessive Personal zu schicken“ – erste Ärzte und Pflegekräfte seien inzwischen im Einsatz. Doch weil die Mitarbeiter vor dem Wechsel zwei negative Testergebnisse vorlegen müssen, verzögere sich die „Bereitstellung von weiterem Personal“.

Alle Corona-Intensiv-Patienten ins Klinikum zu verlegen, ist für das St. Josefs keine Option. „Es gibt im EvB einen Aufnahme-Stopp“, sagt Stengl, „das heißt, wir können keine Patienten dorthin verlegen.“ Stattdessen werden die Patienten in die Kliniken des Versorgungscluster Westbrandenburg überwiesen.

Aufsichtsrat und Hauptausschuss laden Klinikspitze ein

Für die Geschäftsführung des Klinikums spitzt sich die Lage unterdessen immer weiter zu. Nach MAZ-Informationen gab es am Mittwoch zunächst ein Gespräch zwischen dem Oberbürgermeister und den beiden Geschäftsführern, nun müssen sich Steffen Grebner und Dorothea Fischer auch vor größerer Runde erklären. Am Freitag findet eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt, am Samstag eine Sondersitzung des Hauptausschusses – zu beiden Terminen sind Grebner und Fischer geladen. Gegen beide und drei leitende Ärzte läuft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ob auch die Staatsanwaltschaft ermitteln wird, ist unklar. „Wir prüfen derzeit noch, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt“, sagt Staatsanwalt Wilfried Lehmann auf MAZ-Anfrage. Erste Unterlagen habe die Stadt vorgelegt, „weitere haben wir angefordert“, so Lehmann.Die Prüfung werde noch „eine Weile“ dauern. Im Raum steht eine Straftat nach Paragraf 74 Infektionsschutzgesetz. „Dabei geht es um die Frage, ob vorsätzlich Meldepflichten verletzt worden sind und dadurch eine im Infektionsschutzgesetz genannte Krankheit oder Krankheitserreger verbreitet worden ist“, so Lehmann.

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff