Potsdam

Katrin Fromm ist neue Pflegedirektorin am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“. Die 53-jährige studierte Pflegemanagerin und examinierte Fachkrankenpflegerin führt seit ab dem 1. Oktober die mehr als 1200 Pflegekräfte und Auszubildenden des Klinikums. In ihrer Funktion ist sie Mitglied der Klinikumsleitung. Fromm war seit 2015 als Pflegedirektorin am Klinikum Erfurt tätig.

Expertin für die Weiterentwicklung der Pflege

„Mit Katrin Fromm konnten wir eine ausgewiesene Pflegeexpertin für das Klinikum Ernst von Bergmann gewinnen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise wird sie die Weiterentwicklung der Pflege aktiv vorantreiben und sich auch den Fachkräftenachwuchs in der Pflege annehmen“, sagt Steffen Grebner, Vorsitzender der Geschäftsführung des Klinikum Ernst von Bergmann.

Katrin Fromm über ihre Aufgabe: „Die Pflege ist ein wichtiger Baustein in der Versorgung der uns anvertrauten Patienten. Mir ist es ein Anliegen unsere Patienten sicher und bestmöglich durch ihren Aufenthalt zu begleiten. Das gelingt nur durch eine berufsgruppenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen Beteiligten.“

Erfahrungen in Lübeck und Erfurt gesammelt

Katrin Fromm begann 1984 nach dem Abitur ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in Erfurt und erwarb die Zusatzausbildungen zur Fachkrankenschwester im Operationsdienst 1994 sowie für Anästhesie und Intensivtherapie 2001. Von 2010 bis 2016 studierte sie berufsbegleitend Pflegemanagement in Hamburg und Jena. Berufliche Erfahrungen sammelte Frau Fromm im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck und im Helios Klinikum Erfurt. Zudem war sie zuletzt auch als Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegedienstes in Erfurt tätig.

Von MAZonline