Bergmann-Klinikum nimmt Corona-Patienten aus Brandenburger Krankenhaus auf

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hat am Donnerstag zwei Covid-positive Patienten aus dem Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel aufgenommen. Dies sei nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt möglich geworden. Zur Erinnerung.: Das Amt hatte am 1. April wegen des Coronavirus-Ausbruchs innerhalb des Klinikums einen Aufnahme- und Verlegungsstopp ausgesprochen, der bis auf Weiteres gilt.

Einzelfälle werden geprüft

Die Patienten, die nun trotzdem ans Bergmann-Klinikum verlegt worden sind, sollen wohnortnah versorgt werden, heißt es aus dem Klinikum. Die Stadt erklärt, dass es auch darum geht, die Brandenburger Klinik zu entlasten. „Es handelt sich dabei immer um eine Entscheidung im Einzelfall“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner. „In solchen Einzelfällen ist die Verlegung von Covid-Patienten für deren Versorgung im Ernst-von-Bergmann-Klinikum möglich.“

Einer der beiden nun verlegten Patienten ist laut Klinikum intensivpflichtig. Ein dritter Covid-positiver Patient soll noch im Laufe des Tages in Potsdam aufgenommen werden – ebenfalls aus dem Städtischen Klinikum Brandenburg.

Vier Patienten werden beatmet

Derzeit Aktuell versorgt das Bergmann-Klinikum 15 Patienten stationär im Covid-positiven Krankenhausbereich. Zehn dieser Patienten sind auf der Covid-Normalstation in Behandlung, fünf werden auf der Covid-Intensivstation behandelt, davon werden vier Patienten beatmet. In den vergangenen 24 Stunden konnten laut Kliniksprecherin Theresa Decker fünf Personen aus der Covid-Normalstation als genesen entlassen werden.

Seit Aufnahme des ersten nachweislich mit Coronavirus infizierten Patienten am 8. März hat das Klinikum 143 Covid-positive Patienten stationär behandelt, so Theresa Decker. 43 Patienten sind mit der Infektion im Klinikum verstorben. 80 Covid-Patienten konnten genesen entlassen werden.

Von Nadine Fabian