Tarifstreit am Klinikum - So will das Potsdamer Bergmann-Klinikum die Tariflöhne schaffen

Wie bekommt man Tausende Mitarbeiter in einen Tarifvertrag? Das Potsdamer Bergmann-Klinikum muss derzeit genau diesen Übergang regeln. Nun haben die Chefs ihre Idee präsentiert – doch die Gewerkschaft Verdi ist unzufrieden.