Das Bergmann-Klinikum schränkt die Besuchszeiten weiter ein. Auf Grund der steigenden Infektionszahlen in der Metropolregion, aber auch bundesweit in den vergangenen Tagen, habe der Krisenstab des Klinikums am Donnerstag beschlossen, Besuche nur noch zwischen 14 und 19 Uhr zu ermöglichen. Letzter Einlass ist um 18. Die Regelung gilt ab Montag, 26. Oktober. Zudem bittet das Klinikum, auf Besuche ganz zu verzichten, wenn Angehörige nur kurze Zeit im Klinikum verweilen. Weiterhin gilt die notwendige Einhaltung der Mund-Nasen-Schutzpflicht durch die Besucher während der gesamten Besuchszeit in der Klinik.

Patienten- und Besucherströme trennen

Bisher war im Klinikum zwischen 10 und 19 Uhr ein Besucher pro Patient am Tag für eine Stunde erlaubt. Die Anpassung der Besuchszeiten sei nun ein notwendiger Weg, um Patienten- und Besucherströme in den Vormittagsstunden sicherer zu trennen und das Risiko von unbeabsichtigten Infektionen durch asymptomatische Besucher bei weiter steigenden Infektionszahlen möglichst zu vermeiden, teilt das Klinikum mit. Nach Abwägung der Infektionsrisiken, der gemachten Erfahrungen im Rahmen des Hygienekonzeptes sowie dem Nutzen für die Patienten seien Besuche aber weiterhin möglich.

Jeder sollte sich überlegen, ob ein Besuch täglich notwendig ist

„Der Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Personen in den vergangenen Tagen und Wochen zeigt, dass wir noch lange nicht über den Berg sind“, sagt Chefarzt Michael Oppert, Mitglied im Krisenstab des Klinikums und Chefarzt der Notfall- und Intensivmedizin. Sein Appell: „Halten sie sich weiter an die AHA+CL-Regeln – nicht nur bei ihren Besuchen in den Kliniken. Jeder Angehörige sollte sich aktuell gemeinsam mit den Patienten überlegen, ob ein Besuch täglich notwendig ist – insbesondere bei Patienten, die nur ein bis drei Tage stationär behandelt werden. Nur gemeinsam und mit viel Rücksichtnahme und Geduld können wir die Pandemie bewältigen“.

