Das Klinikum „Erns von Bergmann“ schließt seine Türen für Besucher. Für Geburten, Kinder und lebensbedrohlich Erkrankte sollen laut Geschäftsführung aber gesonderte Regeln gelten.

Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund des aktuellen deutschlandweit ansteigenden Infektionsgeschehens gefallen, heißt es aus dem Krisenstab des Klinikums. Demnach sind bereits ab dem morgigen Mittwoch, 4. November, keine Besuche im Klinikum sowie in der Psychiatrie In der Aue mehr erlaubt. Dieses Besuchsverbot ergänze das in der Klinikgruppe geltende Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Einige Ausnahmen sind möglich

Ausnahmen sind laut Klinikum in besonderen Situationen für einzelne Patientengruppen in Absprache mit den Ärzten der jeweiligen Station möglich. Diese sind:

• Menschen am Ende ihres Lebens oder mit akut lebensbedrohender Erkrankung

• Partner/Partnerinnen rund um das Thema Geburt und Wochenbett

• Kinder und Jugendliche

Angehörige können persönliche Dinge abgeben

Die Abgabe von persönlichen Dingen für die Patienten soll weiterhin möglich sein – und zwar in der Zeit Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr am Tresen des Haupteingangs des Klinikum an der Charlottenstraße. Achtung: An Sonn- und Feiertagen ist die Abgabe von persönlichen Dingen für die Patienten nicht möglich.

