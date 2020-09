Potsdam

Das Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ arbeitet offenbar mit Hochdruck an der beschlossenen Einführung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst für seine Mitarbeiter. In zwei Betriebsversammlungen am Donnerstag kündigte die Geschäftsführung einer Mitteilung zufolge an, die Überleitung der Verträge nach dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts zu gestalten (TVÜ-KVA).

Verhandlungen sind schon weit fortgeschritten

Dies sei, so Geschäftsführer Tim Steckel, notwendig, weil das Klinikum auf Weisung der Stadtverordneten seit Juni wieder Vollmitglied im kommunalen Arbeitgeberverband ist. „Dies hat zur Folge, dass nicht nur der TVöD, sondern auch der TVÜ-VKA zwingend angewendet werden muss. Damit ist die Möglichkeit des Abschluss eines eigenständigen Überleitungstarifvertrages auf Landesebene rechtlich ausgeschlossen“, so Steckel. Die Geschäftsführung des Klinikums habe dem Betriebsrat das Angebot unterbreitet, eine sogenannte Regelungsabrede zu verhandeln. Das heißt, dass über den Tarifvertrag hinaus zusätzliche Leistungen für die Mitarbeitenden abgeschlossen werden und dass eine Zusage der Geschäftsführung zum Fortbestand bisheriger Leistungen eingehalten wird. „Diese engagiert geführten Verhandlungen sind schon weit fortgeschritten“, so eine Sprecherin des Klinikums.

„Es ist uns wichtig zu betonen, dass der Beschluss der Stadtverordneten für uns einen klaren Rechtsrahmen schafft. Darüber hinaus war es unsere Aufgabe als Geschäftsführer, alle Beteiligten – und damit auch unsere Mitarbeitenden – über die wirtschaftlichen Risiken der Einführung des TVöD in unseren Gesellschaften zu informieren“, sagt Hans-Ulrich Schmidt, Co-Geschäftsführer des Klinikums. „Die gestern veröffentlichte Beschlussvorlage der Rathauskooperation zu einer finanziellen Unterstützung ist ein starkes Signal, welches wir ausdrücklich begrüßen! Dies zeigt, dass die Stadt zu ihren Mitarbeitenden und unserem Klinikum fest steht. Damit werden wir verantwortlich umgehen“, so Hans-Ulrich Schmidt weiter.

Stadt will Defizit ausgleichen

Beide Geschäftsführer, Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt, hatten in der Vergangenheit wiederholt betont, dass dem Klinikum und den Tochtergesellschaften bei der Einführung des Tarifvertrags ohne eine dauerhafte Gegenfinanzierung durch die Stadt als Klinikträger finanzielle Risiken drohten; zwischenzeitlich war die Rede davon gewesen, einen Großteil der Stellen im Servicebereich abzubauen. Daraufhin hatten die rot-rot-grüne Rathauskooperation und die Fraktion Die Andere gemeinsam eine Vorlage zu einem Dringlichkeitsbeschluss erarbeitet. Dieser soll in der nächsten Woche von den Stadtverordneten beschlossen werden und dem Klinikum eine Finanzierung eventueller Bilanzlücken aufgrund der höheren Löhne sichern, sofern diese erforderlich und nicht anderweitig zu stemmen ist.

Im Vorfeld der Betriebsversammlungen hatte es Kritik von der Initiative „Gesunde Zukunft Potsdam“ gegeben. Die Initiative, die seit langem für eine faire Bezahlung am Klinikum kämpft, monierte die kurzfristige Ansetzung der Treffen – sie waren offenbar erst vor zwei Tagen terminiert worden – sowie die Nichteinladung der Gewerkschaften. Die Initiative formulierte vorab bereits die Befürchtung, der Betriebsrat des Klinikums könnte sich zu einer Regelungsabrede, wie nun geschehen, entschieden haben. Eine solche Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ist zwar verbindlich, wirkt nicht zwingend und unmittelbar auf das einzelne Arbeitsverhältnis. Meist wird diese Art der Absprache gewählt, um kurzfristig Einzelfälle zu regulieren.

Kritik von der Gewerkschaft

Auch Verdi-Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz zeigt sich im Gespräch mit der MAZ unzufrieden. „Wir haben das Klinikum mehrfach zu einem Überleitungstarif aufgefordert, sind aber ignoriert worden. Nun hat der Arbeitgeber seine Ideen präsentiert, die nicht befriedigend sind.“ Denn die Regelungsabrede würde die Anerkennung der Berufsjahre der Angestellten nicht vorsehen – eine zentrale Forderung der Gewerkschaft. „Ich habe deutlich gemacht, dass wir weiter verhandeln werden“, so Torsten Schulz.

