Bergmann-Klinikum und Stadt ziehen Bilanz: Ruhige Silvesternacht mit deutlich weniger Einsätzen als im Vorjahr

Potsdam

Das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ atmet auf: Die Silvesternacht verlief in diesem Jahr in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums sehr ruhig, meldet Potsdams größtes Krankenhaus. Der Lockdown und die strengen Ausgangsbeschränkungen sowie das Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern haben in Potsdam demnach eine positive Wirkung gezeigt und die Rettungsstelle merklich entlastet. So konnten die Intensivkapazitäten den Covid-Patienten vorbehalten bleiben, da keine außergewöhnlich schweren Verletzungen stationär versorgt werden mussten.

Dennoch mussten in der vergangenen Nacht insgesamt sieben Patientinnen und Patienten behandelt werden, die auf Grund der Silvesternacht die Zentrale Notaufnahme aufgesucht hatten. Dazu zählten drei Verletzungen in Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern, drei Fälle von hohem Alkoholkonsum und eine schwere Körperverletzung – es musste jedoch nur diese eine Person stationäre aufgenommen werden.

Augen- und Handverletzungen

Trotz des Böllerverbotes kam es zu einer Augenverletzung und zwei Finger- und Handverletzungen. In einem Fall ist ein nicht zugelassener Feuerwerkskörper direkt in der Hand explodiert. Der Patient hatte Glück im Unglück, denn es kam zu keinen schweren Handverletzungen. Die Behandlung konnte durch die Handchirurgen ambulant erfolgen. Gleiches galt für die alkoholisierten Personen, die in der Zentralen Notaufnahme „kontrolliert ausschlafen“ durften und nicht stationär behandelt werden mussten.

Aktuell behandelt das Klinikum 79 Covid-Patientinnen und Patienten, davon 18 auf der Covid-Intensivstation. „Das es fast an jedem Tag Kapazitätsausweitungen in den Krankenhäusern bedarf, um Covid-Erkrankte aufzunehmen, lässt sich nicht beliebig fortsetzen. Wir müssen den Trend der Neuinfektionen gemeinsam stoppen“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Vor allem in den nächsten Tagen, in denen aufgrund der Feier-, Brücken- und Wochenendtage die Inzidenzwerte erheblichen Schwankungen unterliegen, müsse man erneut Geduld zeigen. Frühestens Mitte kommender Woche könne anhand der Inzidenzwerte abgesehen werden, ob der starke Anstieg der Neuinfektionen vor den Weihnachtsfeiertagen gebremst werden konnte.

Rathaus zieht positive Bilanz

Davon abgesehen vermeldet das Rathaus am Freitag eine positive Silvesterbilanz: „Die große Mehrzahl der Menschen in Potsdam hat sich in dieser Ausnahmesituation an die Regeln gehalten, das zeigen auch die Einsatzzahlen“, sagte Brigitte Meier, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit. In Potsdam habe es 48 Rettungseinsätze in der Silvesternacht gegeben, das seien nur knapp halb so viele wie in anderen Silvesternächten.

Auch das Ordnungsamt zieht eine positive Bilanz aus der Nacht. Bis 4 Uhr haben 21 Mitarbeitende gemeinsam mit der Polizei im Stadtgebiet kontrolliert und nur vereinzelt Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung und das Böllerverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen festgestellt.

Von MAZonline